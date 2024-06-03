元朗商會中學推敦煌主題學習　了解中華文化、加強國民身份認同

中華文化博大精深，其中敦煌石窟及壁畫均十分出名，莫高窟更是世界遺產之一。元朗商會中學於本學年（23/24）推出敦煌文化的主題式學習，學生可以從9個學科不同角度認識敦煌，學習中華文化及提升國民身份認同。就讀中二的中荷混血兒學生布爾茨伊莎表示，敦煌文化主題式學習有助她理解中華文化及培養興趣。



元朗商會中學是教育局課程發展處價值觀教育學習圈（2023／24 學年）的學校之一，早前於國民教育公開課系列舉辦主題為「讓敦煌文物說故事——探索東西文明匯流的前世今生」的公開課，內容來自學校的敦煌文化主題式學習教案，與教育界同工分享教案及經驗。當日有逾170名來自不同學校的校長及教師參加。



示範跨學科學習敦煌文化 元宇宙重現莫高窟第220窟

元朗商會中學早前舉辦主題為「讓敦煌文物說故事——探索東西文明匯流的前世今生」的公開課，與學界分享價值觀教育經驗及教案。（盧勁揚攝）

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公開課由5個部份組成，包括「東西交匯：國際貿易中心」、「藝術敦煌」、「音樂敦煌」、「保育敦煌」及「守護敦煌」，涵蓋價值觀教育、中文、中史、視藝、音樂、地理、經濟、旅遊與款待、公民與社會發展等多個學科和範疇。

以「東西交匯：國際貿易中心」為例，經濟科教師化身為波斯王子，以絲綢之路貿易解釋商品貿易及貨幣功能；「音樂敦煌」就引用具代表性的經畫，配合音樂，講解以音樂及舞蹈的方式禮佛及娛佛，學校亦安排了學生演唱及跳舞；「保育敦煌」則運用地理知識，指出氣候變遷對保育文物帶來的挑戰及解決方法。

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公開課亦展示了由學生製作的「敦煌元宇宙」，用家可以在元宇宙中挖掘文物，亦可以與3位敦煌文物研究所名譽院長對話，學習三代敦煌人致力保護敦煌文物的故事，培養人文情懷。

因應學生興趣選材敦煌 主題式學習建立中華文化認同

元朗商會中學推出敦煌文化主題式學習，學生可以從不同學科出發認識中華文化。圖為周可慧校長（左二），及有參與規劃主題式學習的黃鳳鳴副校長（右二）、趙潤鋒助理校長（左一）及羅曉晴老師（右一）（盧勁揚攝）

元朗商會中學黃鳳鳴副校長於介紹主題式學習時指出，學校以北京故宮為主題式學習題材已經有一段時間，於是決定尋找新主題。經過校內調查後，發現不少學生都對敦煌文化感到興趣，於是決定以此為題材，撰寫新的中華文化主題式學習教案。

敦煌文化主題式學習著重培養學生價值價，趙潤鋒助理校長指出，學生曾搜集資料以製作介紹敦煌旅遊行程的海報，過程中能夠欣賞中華文化遺產，而透過向別人推廣敦煌文化，就有助深化認識及建立中華文化認同。任教中國歷史科的羅曉晴老師則提到，學校一直希望提供學生鞏固的中史知識基礎，透過是次敦煌文化主題式學習，一方面串連不同年級的中史知識，另一方面亦能強調守護文物對學習歷史的重要性。

周可慧校長說，相信敦煌文化主題式學習能夠讓學生知道中華文化的重要性，明白國家的一帶一路倡議具深厚歷史底蘊。她亦感謝教師團隊的付出，認為教案有機結合了課堂內外不同元素，期望未來可以安排學生到敦煌遊學交流。

學生受啟發對中式樂器及音樂感興趣 讚有助連結不同學知識

元朗商會中學的學生從敦煌文化主題式學習中獲益良多。上圖後排左起為中三學生樊雅晴、中四學生張芮瑜，前排左起為中二學生布爾茨伊莎、中四學生葉顯揚。（盧勁揚攝）

布爾茨伊莎同學表示，過去上課時遇到與中華文化有關的內容都覺得難以理解，但透過敦煌文化主題式學習有助她理解中華文化，期望未來可以了解更多自己感興趣的中式樂器及音樂。中三的樊雅晴同學曾於公開課上表演敦煌飛天舞蹈和唱歌，她指表演除了要懂得中樂，亦要對中史有一定認識，這樣才能選擇合適的表演服裝，從表演學到的知識亦可帶回中史科。

就讀中四的張芮瑜同學坦言自己修選科組合為中史、視藝及化學，三者之間關係不大，不過透過是次主題式學習，她發現原來它們可以互相扣連，例如敦煌藝術除了可以從視藝科角度欣賞，亦能應用中史科知識理解作品背景，而化學科知識就能解釋不同顏料材質於時間影響下出現的化學作用。

中四的葉顯揚同學就說經過主題式學習後，「覺得中華文化都幾勁，都幾有自豪嘅感覺」，又指過去接觸西洋樂器較多，現在認識了羌笛及琵琶等中式樂器，未來亦期望可以了解更多。