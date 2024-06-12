校長灼見｜善用課時學時的學校＝開心學校Happy School

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

在截稿前，本校收到一位準小一家長的電郵，內容是有關本校的「開心下午」安排，亦有另一些家長詢問有關’Happy School’的問題，因此今次我們一起探討一下什麼是Happy School，看看Happy School是否適合各位家長的子女。



想了解一下普遍人士對‘Happy School'的定義，我利用AI ChatBot詢問了「什麼是Happy School？」的問題，得出以下的資料：

Happy School指的是一種以學生為中心的教育方式，著重於培養學生的全面發展，不僅關注學業成績，更注重學生的情感、社交、身心健康等方面的成長。

利用下午時間參觀博物館。（馮家俊校長提供）

Happy School的特點包括：

1. 學習氛圍輕鬆愉快：教師採用互動、遊戲、實踐等多元教學方式，讓學習過程變得更加有趣生動。

2. 重視學生個性發展：學校尊重每個學生的特點和需求,提供個性化的教育服務，幫助他們發掘自我潛力。

3. 關注學生心理健康：學校設有輔導老師,關注學生的情緒狀態，並提供心理輔導等支持。

4. 重視校園文化建設：學校注重營造積極向上、充滿正能量的校園文化，培養學生的歸屬感和自信心。

5. 家校社會緊密合作：學校與家庭、社區等各方密切配合，共同促進學生全面發展。

動手學Science Lesson。（馮家俊校長提供）

以上就著AI產生出來有關Happy School的觀點我是認同的，但為回應不停進步及變化萬千的大時代下，一間Happy School更需要具備教導學生善用課時及學時，使學生學習應要的學科知識，更要與同學們在學校享受學校生活。

現在不少學校現在都會為著學生學習作出課程調適及優化學習時間，靈活彈性地編排時間表，作出課時的調整。例如將所有正規課程放在上午進行，下午進行跨課程學習及全方位學習等體驗式學習活動；就以本校為例，我們為免學生因為學校假期而少了部份課堂，因此改為循環周上課，充分靈活運用課時比例，為學生創造學習、休息及活動空間。

亦有研究指出有效在課時以外運用學習時間（學時）是提升學生學習效能的其中一個重要條件。

閱讀活動：世界閱讀日—書中人活動。（馮家俊校長提供）

學校提供課堂以外的配套，如自適應學習平台為學生提供自學平台，讓學生可以透過電子學習工具在課堂以外進行自主學習。另外可以本校下午的「開心下午」為例，將主題式學習、課外活動、戶外學習及拔尖保底課程等等安排到下午進行，讓學生於任何時空進行學習活動，學生在課堂內外提供更多元化的學習經歷，培養他們的自主學習的能力和態度，從而讓不同能力的學生按能力及興趣學習，再達致開心學習。

總如而言，學校應善用課時及學時，並致力於讓學生學習和生活充滿歡樂，並幫助學生身心健康成長，最終實現教育的真正價值。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

