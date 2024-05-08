校長灼見｜以身作則　建立子女健康的生活方式

文：西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長

家長們應該都想子女建立正向價值，更想子女學習定下目標，立志然後追夢；但是現在子女的生活，已經被網絡世界或手機遊戲充斥了，因為子女的朋輩相處，大都是以手遊及網上影片為主，少了面對面的溝通及團體的活動，對子女的精神健康有所影響，如果家長可以以身作則，多與子女一起做運動，鼓勵學生體育方面多嘗試及發展，相信可以令子女建立健康的生活方式。



學生學習新興運動板式網球。（馮家俊校長提供）

運動對學生的精神健康有許多好處。以下是一些主要好處：

改善情緒：運動可以釋放身體內的壓力，幫助小學生減輕焦慮和壓力。運動還能促進身體內的內啡肽釋放，提高心情，增強快樂感。

提高自尊心：通過參與運動，小學生能夠學習新技能、提高身體能力，這將有助於他們建立自信和自尊心。成功完成運動目標，贏得比賽或獎項也能增強他們的自尊。

培養社交技巧：參與團隊運動或集體活動可以幫助小學生建立社交技巧和良好的人際關係。他們與隊友合作、溝通和互動，學會尊重他人、合作解決問題。

晉峰健步足球隊啟動禮。（馮家俊校長提供）

增強專注力：運動需要集中注意力和專注力，這有助於培養小學生的專注力和注意力控制能力。這些技能在學習和應對課堂上也非常重要。

促進健康的生活方式：運動鼓勵小學生從小就培養健康的生活習慣，包括定期運動、飲食均衡和充足的休息。這有助於預防肥胖、提高免疫力，並維持身體的整體健康。

改善學習表現：有研究表明，運動可以提高學生的學習表現和認知功能。通過運動，小學生的大腦獲得更多氧氣和營養物質，有助於提高記憶力、專注力和學習能力。

晉峰健步足球隊到日本與東京步蹴球會友賽。（馮家俊校長提供）

現在已有不少學校在推行不少新興運動，教育局亦利用「支援學校推動校園體育氛圍及 「MVPA60」一筆過撥款，發展學生體育技能和提升他們的體適能，讓他們獲取相關的活動知識，培養正面的價值觀和態度，建立恆常與體能活動的習慣。

除了安排校內體育活動外，有部分校長們亦不忘想向學生推廣體育，港超聯球會晉峰足球會於2023年成立首隊「健步足球隊」，成員來自香港各區中小幼及特殊學校的校長所組成，希望藉此成為學生榜樣，鼓勵學生除了重視品德及學業外，同時須養成勤做運動的良好習慣。

各位愛錫子女的家長，希望你們都支持子女參與學校所舉辦的體育活動，亦可以在假期時以身作則，多陪同子女一起做運動，讓一家人一起動起來，與子女攜手健康地成長。

西貢崇真天主教學校（小學部）馮家俊校長。

作者簡介：

馮家俊先生現為西貢崇真天主教學校（小學部）校長，從事教育事業28年。現為香港資助小學校長會理事、香港中文大學學習科學與科技中心顧問、西貢校長會執行委員會秘書及資訊科技領袖協會執行委員會從屬委員，一向致力推動及實踐電子學習、STEAM教育及自適應學習。馮校長帶領學校與教育局以及香港中文大學及香港教育大學推行不同的計劃，提升學生學習經歷，並將學校成功經驗向學界分享。

