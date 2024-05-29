校長灼見｜戲如人生？人生如戲？

文：天主教領島學校李安迪校長

不少教育研究指出戲劇教育有助孩子全方位均衡成長，戲劇學習的過程，亦讓不同特質的孩子都有發揮的機會。我校由2022年開展戲劇教育，我們確實發現戲劇教育的確能讓孩子建立學習的自信及有效照顧學生的多樣性，讓擁有不同才能的孩子都能於活動中盡展所長。今天就讓我介紹這種神奇、有趣又有效的學習模式給大家認識吧！



（李安迪校長提供）

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戲劇教育可說是一套跨學習領域的學習模式，它不僅提升了孩子的學習興趣，還有助於他們的全面發展。透過戲劇，孩子們能夠在模擬的情境中學習社交技巧、提升自信心，並培養同理心和創造力。教育理論如自我決定理論強調了學習環境中的自主性、勝任感和歸屬感的重要性，而戲劇教育正好提供了一個理想的平台，讓孩子們在參與和互動中感受到這些要素。在戲劇活動中，孩子們不僅學習如何表達和溝通，還能透過扮演不同角色來理解和體驗多樣化的人生觀和價值觀。此外，戲劇教學法也被證實能夠促進語言能力和文學理解，尤其是在非母語教學的情境下。總的來說，戲劇教育不僅豐富了孩子的學習經驗，還有助於他們在情感、認知和社交層面上的全面發展。

除此之外，戲劇教育與自信心之間的關聯是多方面的，它涉及到個人在表達、溝通、創造性思考和同理心方面的成長。當學生參與戲劇活動時，他們不僅有機會在安全的環境中練習公開演講和表演，還能透過角色扮演來探索不同的情境和人物性格。這種探索使他們能夠從新的角度看待問題，並在過程中建立起解決問題的能力。另外，戲劇教育通過團隊合作和集體創作的過程，增強了學生的社交技巧和協作能力，這些都是建立自信心的重要因素。學生在戲劇中的成功體驗，如成功記住台詞、表現出色或獲得觀眾的肯定，都會進一步鞏固他們的自信心。總之，戲劇教育提供了一個多元化的學習平台，讓學生在挑戰自我、發現自我和表達自我的過程中，逐步建立和增強自信心。

（李安迪校長提供）

我校於2022年起開展了戲劇教育計劃，整個劇團由不同年級、具備不同能力的學生組成，從劇本創作、戲劇音樂創作、現場音樂演奏、燈光及音響效果、場刊製作都是由學生一手包辦，老師則從旁協助、給予回饋及支援。劇團包含不同類型及範疇的工作，因此具備不同才能的孩子就有機會發揮，讓劇團內每一個學生都擁有自己重要的角色及崗位。正因如此，每位學生均有發揮機會，也能夠看到其他成員的長處。在這兩年間，我們看到每一個劇團內的學生都能建立自信，更重要的是同學們能勇於面對自己的弱項，並努力去克服改善。這些改變及成長於傳統課堂是很難看到的。劇團的首年演出已經獲得多個獎項，本年度更獲得校際戲劇節評審推薦大獎，獲邀於高山劇場公演。

看到學生的成長及改變，不禁令人反思甚麼是教育。究竟教育的目標是訓練學生成為一模一樣的考試機器，還是發掘孩子的亮點，講其培養成具備個人特質、個方面均衡發展的完人？這是作為教育工作者及家長需要反思的問題。

天主教領島學校李安迪校長。（作者提供）

作者簡介：

李安迪先生現為天主教領島學校校長，從事教育事業18年。他致力推動創新教育，推動學校課程及學教的變革，於推動及實踐電子學習、STEM教育和計算思維方面具有豐富的經驗。他於學校開展了不同的創新教育計畫，使任職的學校均成為香港著名的創新型學習學校。

