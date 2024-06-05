校長灼見｜叩門生脫穎而出的技巧

文：聖公會基愛小學校長張樂霈

叩門是「眾裏尋他」的遊戲？叩門生如何脫穎而出，入讀心儀學校？



六、七月份是準小一和中一學生叩門的熱門時間，學生和家長都為叩門傾盡全力，作最佳準備，由儀容、個人檔案、禮儀、說話技巧，至家長四出打探面試題目，可謂是家庭的一大盛事。其實老師和校長最想哪些孩子加入他們的大家庭呢？除了基本的禮儀和面試技巧，學生在面試中如何表現自己才令校長和老師留下深刻而美好的印象，繼而獲得取錄成為他們的學生呢？



學生需從多角度分析，及後向全體同學匯報成果。（張樂霈校長提供）

現今社會科技發展迅速，而在教育層面，整個學界都有改變，尤其對於廿一世紀人材質素的要求。有大學學者指出，未來孩子需具備一些核心的能力以成為「世界公民」，於一個急速變化的世界生存。學校除有責任教導學生知識外，還應提供機會讓學生實踐所學，培養學生成為主動和勇於參與的公民。隨着社會上的要求改變，學校也更新現行的課程內容和模式、評估及學生的表現以栽培廿一世紀的公民。同樣在面試時，校長和老師都尋找着有潛能的學生，一起締造一個培育「世界公民」的基地。

高年級學生到訪悉尼一所小學，並與當地學生一起合作完成任務。（張樂霈校長提供）

學校希望孩子有以下特質：

●正面及開朗—擁有正面的思想和社交能力，喜與人溝通

●靈活變通—擁有良好的分析和解難能力，並能因應環境而作出全面的分析和作出判斷

●尊重他人—能與人合作和有團隊精神

●有創意—結合已有知識，於實際情況實踐創新

●資訊素養—能有效地善用科技和網上資源

學生於面試時不應着重背誦早已準備的個人介紹，需了解自己的個人喜好和特質，連繫自己的學習經歷和生活點滴於面試答案中，多從不同的角度作評論，表現出擁有宏觀的視野，並非只活在自己的世界。另外，應了解學校的理念和特色，如何發揮自己的長處和如何有計劃地改善自己的短處，回答問題時應稍作組織，寧可給多些實例，比給很多「虛浮」的點子為佳。在叩門階段，學位相對較少，所以學生應盡力突顯自己，讓校長和老師都認為「非取錄不可」，學生一定能讓學校更錦上添花。

學校給予學生不同的平台展示創意，讓他們自由發揮。（張樂霈校長提供）

我校一向致力培育學生具備廿一世紀「世界公民」的特質，這些特質也與我們標榜的KOPS（K—善良；O—開明；P—喜愛學習；S—負責任）環環緊扣，學校於課程及活動都以培養學生擁有KOPS為首，着力發展服務學習，讓學生能以服務身邊所有人為己任，以至社區的幼稚園。學生從不同的學習領域不只吸收知識，更需面對難題，與同學合力解決困難，過程中學會了互相尊重及聆聽，接受組員的意見，共同商討出更理想的方法。學校一向推崇自主學習，讓學生在學習路途上找到樂趣，成為終身學習者，而學校持續建立學生自我管理的能力，能有批判性思考，並作出負責任的決定。

孩子們，朝着廿一世紀的「世界公民」特質進發吧，只要做足準備，表現自信和誠意，相信離「成功」不遠矣。

聖公會基愛小學校長張樂霈。（張樂霈校長提供）

作者簡介：

張樂霈女士現為聖公會基愛小學校長，從事教育事業二十三年。張校長致力推動課程發展，尤其評估素養，著重學習、教學及評估的連繫，以促進學生的學習效能。此外，她帶領各科優化以學生為中心的校本課程，讓學生寓學於樂，並裝備學生俱備足夠的知識和技能，以迎接未來的挑戰。

