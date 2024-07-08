天主教鳴遠中學助新移民學生融入校園生活　學生：我有信心入大學

對新移民學生而言，來港讀書最大挑戰相信是適應本港校園生活和課程。天主教鳴遠中學（下稱鳴遠）副校長駱燦明接受《01教育》專訪時表示，學校會提供英語支援、課後輔導、成長支援等，務求助新來港學生融入校園生活。



學校全方位照顧學生，新來港學生和家長都深深感受到這份心意。幾位受訪學生均表示，學校不僅幫助他們在短時間內克服學習廣東話和英語的困難，更鼓勵他們參加校外比賽增強自信，很快便與本地生打成一片，家長亦稱子女入讀後變得喜歡上學，成績慢慢有所進步，見證女兒找到屬於自己「獨特的閃光點」。



天主教鳴遠中學副校長駱燦明（後排右二）表示，學校現時有逾四成內地新來港學生，學校會全方位關顧學生所需，協助他們適應校園生活。（盧翊銘攝）

現時天主教鳴遠中學有逾四成學生是新移民，副校長駱燦明表示，校方深明新來港學生面對新環境需時適應，故在各方面都作出特別安排。例如校方會為新來港學生舉辦迎新活動，向新生及家長講解校園運作、兩地教育制度、生活細節等分別；老師亦會安排熟悉校園運作的學生幫忙，教導新來港同學廣東話及解釋課堂規矩等。

安排課後輔導助學生追上英語進度 針對性措施助升大學

內地來港學生一般數理科較強而英語較弱，駱副校長說學校會針對性協助學生。他舉例，學校設有一對二的課後英語輔導，又會在周末聘請校外導師助學生追上進度。另外因應新來港學生數理科較強，學校在高中會開設M2（延伸數學2），為學生未來升大學報考理科或工程學科鋪路。考慮到部份學生的學習需要及家居環境，校方特意開放校舍至晚上9時，期間由教師輪流當值，讓學生留在安全環境自習。

天主教鳴遠中學四位新來港學生蔡明錫（前排左一）、蔡欣成（前排右一）、陳亦如（後排左一）、李鴻（後排右一）形容，老師就像朋友般關心自己，使他們感到窩心。（盧翊銘攝）

學生：校園生活多采多姿 多機會表現自我

現時就讀中一的蔡明錫和中三的陳亦如於去年9月入讀鳴遠。二人來港都不懂廣東話，擔心難以融入香港校園生活，但在同學熱情的幫助下邊聽邊學，很快便能與同學溝通自如。兩人不約而同表示，香港校園生活較內地有趣和多采多姿，亦有不少表演和比賽機會，大大加強了他們的自信心。蔡明錫在老師的推薦下加入銀樂隊學習低音號，人生中第一次學習樂器，又曾代表學校參加大灣區的奧數比賽，並取得不俗的成績，他認為這些機會非常難得。而本身擁有古箏十級（演奏級）資格的陳亦如也加入了學校中樂隊，獲得在不同場合表演古箏的機會，更代表學校參加全港中樂大賽，取得古箏高級組金獎殊榮。

天主教鳴遠中學中三生陳亦如曾代表學校參加中樂比賽獲獎，使她信心大增。（盧翊銘攝）

家長：孩子因有自信變得開朗

陳媽媽表示，自從亦如入讀鳴遠後變得開朗和自信，比以往更主動和喜歡學習，「感覺她比以前更用心了」。她又稱，學校提供不少機會讓學生發揮所長，「孩子因為自信就變得開朗」，而且學校老師很樂意與家長分享孩子在學校的學習情況和進度，直言「這間學校的老師太有愛心了」。

天主教鳴遠中學中三生陳亦如家長（左一）表示，自從女兒入讀後變得開朗和主動學習，而中四生李鴻家長則稱兒子入學後逐漸愛上學習。（盧翊銘攝）

師生相處融洽 學生愛上學習

學校不僅是傳授知識，亦希望培養學生良好品格。中四生李鴻和蔡欣成表示，內地與香港的教學模式不同，內地老師較着緊學生的成續，學生每日朝七晚十上課和學習，校園生活枯燥。相反，現時學校的老師對學生一視同仁，形容師生關係就像朋友般融洽，平時更會一起吃飯和聊天。 蔡欣成說，入讀鳴遠後校園生活變得更多采多姿，他更加入籃球校隊一展身手，縱使在英語學習方面需要下苦功，但感恩老師和同學都用盡不同方法幫助他學習，英語老師更會在課後幫他補習，使他慢慢追上進度。

蔡欣成同學表示，校園生活變得更多采多姿，他更加入籃球校隊一展身手。（盧翊銘攝）

學生由厭學到喜愛上學

李鴻亦坦言，剛入學時由於不諳廣東話而一度感到無助，後來在本地同學幫助下慢慢學習，感受校內關愛的氛圍，亦鼓起勇氣用粵語溝通，「雖然一開始講得非常爛，但他們不會笑我」。

李鴻媽媽為了讓兒子入讀這所心儀的中學，特地由北區搬到將軍澳區方便兒子上學。 她說，兒子從前總是很討厭上學，但自從入讀鳴遠後開始投入校園生活，個性亦變得開朗起來，不僅會一大早跟着晨跑小組訓練，放學後也會留在學校溫習，「他說這間學校的校長和老師很有愛心」，成績亦有顯著進步。

天主教鳴遠中學中五生安世杰（前排右一）去年獲學校安排參加由《香港01》舉辦的「海南航天創科青年交流團」直擊火箭發射。（香港01 鄭寧 攝）

學生獲交流機會 增廣見聞

鳴遠中學除了關懷學生及提供平台讓學生發揮所長外，亦提供不少機會予學生增廣見聞。就讀中五的安世杰去年就有份參加由《香港01》舉辦的「海南航天創科青年交流團」，與多間本地中學師生一同前往海南省交流，直擊火箭發射時刻，其後更以文字紀錄是次旅程的所見所聞及感想。今年他亦在老師的幫忙下過五關斬六將，成功通過面試參加一個北京創科交流團。安同學說，在內地讀書時很少有這種交流機會，故他對能夠獲得開拓視野的機會感到光榮，更增加學習信心，考試升讀本地大學。

天主教鳴遠中學校友陳曉藍 （左二） 寄語師弟妹不要因為陌生環境而感到自卑，應多主動向老師和同學發問。（盧翊銘攝）

寄語新來港學生勿自卑 多主動發問助融入

陳曉藍是鳴遠中學2021年的畢業生，現時於中文大學攻讀生物化學學位。她憶述剛入學時也遇上各種不適應，亦曾因應付文憑試感到徬徨，幸得老師因材施教幫助她追上學習進度外，以及提供適切輔導。她透露大學選科時，升學輔導老師便給予她不少意見，使她找到適合自己的升學道路，生物老師甚至借她書籍，讓她提早為大學課程做準備。她寄語新來港讀書的師弟妹，不要因為不熟悉環境和語言而感到自卑，亦不用害怕麻煩別人而不敢問問題，「如果肯主動開口，其實整件事是很簡單的」。

駱副校長補充，雖然新來港學生入學初期會面對各種困難，但寄語家長千萬不要低估學生的適應能力，「其實他們學得永遠比我們大人想像中快」，學校亦會提供各種適切及全方位的支援幫助學生。