晨跑小組激發學生無限可能　天主教鳴遠中學：活出精彩健康人生

青少年精神健康備受關注，天主教鳴遠中學亦積極以不同活動為學生減壓。有見疫後學生作息混亂，學校2022年10月組成晨跑小組，望同學重拾健康習慣，並培養自律與責任感，但講明不求速度，只望同學尋獲學習的樂趣。



不論寒暑，學生清晨練跑後還要上課，晨跑小組人數卻持續增加至現時十多人的固定班底，只因同學們各自找到堅持的動力。「跑步時腦袋能放空，感覺輕鬆多了。」即將迎戰DSE的中六生希望跑下去能助他追上大學夢；剛搬入屯門的中五生情願清晨4時起床也不退隊堅持練跑，他笑言太愛學校，更愛和大家邊玩邊學的氛圍。



負責老師指學校組成晨跑小組，最希望同學按能力盡力參與，在互相鼓勵和照顧之中，獲得身心放鬆與成長，她樂見組員各有得着，亦欣喜活動拉近老師與學生，以及組員之間的關係，「最近學校為組員送上組衣，背後印上『Running release more than just sweat』，我們都希望同學們在晨跑中，釋放汗水之餘也能釋放壓力，最後能釋放出自己的潛能。」



清晨7時天剛亮起，一班天主教鳴遠中學的男生已精神奕奕地在教練指導下，在將軍澳海傍跑步。平日他們都在將軍澳運動場繞圈跑，這天首度跑出海傍，遙望跨海大橋，明顯更有活力更興奮。

鳴遠中學晨跑小組的成員，清晨已精神奕奕地在教練指導下練跑。(歐嘉樂攝)

每周一次跑完上課 零壓力可隨時休息

晨跑小組的學生以高中生佔多，亦有數名新加入的中一學弟，他們每個星期三早上練跑，一般在早上7開始，8時前換衫回校上課。練跑過程中教練不時細心教授跑步知識與技巧，期間沒有秒錶計時，沒有比賽壓力，組員如想休息可隨時停下，可因應自己能力調節速度，同學之間互相扶持，氣氛溫馨融洽。

「我也剛畢業數年，好明白同學的壓力，大家似朋友相處多過似教練上堂。」「鳴遠晨跑小組」教練安Sir指，學校一開始表明希望同學投入與享受跑步過程，並從中培養同學責任感及自律精神。

教練見證同學從內向變主動

安Sir見證同學練跑一年已有明顯變化，「或因疫情影響，他們最初較內向，也不願脫口罩，後來相處多了他們變得更放鬆開心，也看到他們的主動及聽教，訓練時曾遇清晨僅7至8度，同學們也堅持跑步，令我很欣慰。」

天主教鳴遠中學輔導主任李慧祁，一手一腳籌組晨跑小組，不愛跑步卻總在訓練中現身陪伴。她表示疫情後校方見同學們或因作息時間混亂，習慣夜睡致上課時不夠精神，故希望藉晨跑活動為學生重整良好生活習慣，「除了鼓勵同學多做運動，也希望他們從中減壓，並學會有責任感，最後能相信自己能力重塑自己人生。」

疫後望重整學生作息建立責任感

學校希望藉晨跑活動為學生重整良好生活習慣，亦能讓他們變得負責任及有目標感。(歐嘉樂攝)

她透露第一代晨跑小組的教練，是渣打馬拉松男子組冠軍黃啟樂，校方當時邀請他主持講座分享以吸引同學參與活動，「去年（2022年）10月小組成立時有數名同學參與，現在固定班底已增至10多人，不少都是最初參加的同學，帶來好朋友一起跑，也有新生參加，師兄練跑時很照顧師弟，這也是一種很好的傳承。」

師生關係更親密成強大心靈支援

學童精神健康備受社會關注，李慧祁主任表示，晨跑小組有助學生減壓，也同時拉近師生距離，「學校一直好關注學生精神健康，我們更想走前一步，藉不同活動建立更緊密的生生及師生關係平台，陪伴他們快樂學習及成長。」

小組背心印上『Running release more than just sweat』，寄予校方想同學們在晨跑中，釋放汗水也能釋放壓力，獲得健康與更多的希望。(歐嘉樂攝)

她笑言要多謝學校的大力支持，因需投放資源邀請專業教練，但成效難以量化，「晨跑小組追求的是整個過程給予孩子的得著。」

黎俊銘表示，應考公開試壓力當然有，可是他很享受跑步時放空腦袋的感覺，打算跑到考試前才暫停。(歐嘉樂攝)

應屆DSE考生：享受跑步時腦袋放空

即將面對DSE的黎俊銘表示，應考公開試壓力當然有，可是他很享受跑步時放空腦袋的感覺，認為有助集中精神，即使溫書重要，可他也沒想放棄參與晨跑訓練，打算跑到考試前才暫停，「我希望跑下去，下一站可跑到入大學。」

蔡浩泰(右二)為參與晨跑練習，需清晨4時許起床趕搭頭班車，這樣也不放棄，他指因太愛小組中開心的氛圍。(歐嘉樂攝)

為晨跑堅持4時許起床不放棄練習

每次遇到學員遲到，中五生蔡浩泰總大大聲說「我不遲到，誰敢遲到？」他今年中剛與家人搬到屯門，從屯門到將軍澳，每日需花不少時間回校上學。身為元祖學員的他表示，晨跑時需清晨4時許起床趕搭頭班車，全程近兩小時，如要問為什麼不放棄，他笑言太愛學校，也太愛晨跑小組中開心的氛圍。

章秋金指從教練身上得到啟發，未來希望可成為一位健身教練。(歐嘉樂攝)

中五生從教練身上找到未來目標

滿面嚴肅的中五生章秋金，本已是學校越野隊成員，熱愛健身的他指很享受在晨跑小組中輕鬆跑步，亦在教練的專業教導中，啟發了自己未來的目標，「我會努力，將來想當一名健身教練。」