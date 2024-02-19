天主教鳴遠中學新春讓學生穿漢服齊燒烤團年　沉浸式體驗中華文化

天主教鳴遠中學今年新春舉行歷來最大規模的賀年活動，讓同學們穿上漢服體驗農曆新年傳統熱鬧氣氛，以及「年廿八大掃除」等節慶傳統，更邀同學們發揮所長，表演舞龍舞旗、中國舞以及古箏等，逾400名師生與家長其後一同在學校操場燒烤慶新年，沉浸式感受新春團聚的傳統節慶氣氛。



周校長表示，政府致力推動年青一代認識中華文化，學校亦大力支持，認為親身體驗及愉快回憶，比起舉辦講座或活動周更能讓學生們投入，希望同學們在活動中感受到與學校一家團年的溫馨感覺。周校長對同學的表現十分滿意，今年賀年活動由籌備到表演全由同學負責，在活動過程中同學的統籌能力和團隊合作精神，皆有所提升。



今年2月2日農曆年廿三，天主教鳴遠中學氣氛和平日大不同，穿上漢服化淡妝的師生同學來來往往，同學們拿着掃帚在校園大掃除，校工們則在操場張羅稍後的數百人自助燒烤。原來今年周校長特別安排，邀全校成員及學生家長一同來個歷來最大規模的鳴遠賀年活動。

天主教鳴遠中學今年新春舉行歷來最大規模的賀年活動，讓同學們穿上漢服體驗農曆新年傳統熱鬧氣氛。（羅國輝攝）

歷來最大規模 學生籌辦應節表演

當日完成首三節課後，同學們先合力為課室「大掃除」，然後到禮堂欣賞由學生籌辦的豐富賀年活動，期間除應節的舞龍舞旗表演，還有中國舞與古箏表演，其後頒發的最佳漢服服裝獎更是掀起高潮，師生同競逐同領獎，最後來個開心大合照。

由學生籌辦的豐富賀年活動，除應節的舞龍舞旗表演，還有中國舞與古箏表演。（羅國輝攝）

校方今年亦特別添置了數十部全新燒烤爐，讓師生和家長一起在操場燒烤食團年飯，並設有多個攤位遊戲，亦添置了多款漢服，讓未有準備的同學可即場試穿打卡留念，亦大受歡迎。

其實校內德育組開設的中國書法班，在農曆新年前，亦由老師們亦帶領一班學生到區內幫市民寫揮春，趁節慶服務街坊，貫徹學校「從服務中學習」的特色，同學們更因此特別接受了為期兩星期的特訓，最終學生們的揮春大受歡迎，不單街坊滿意，同學亦寫得開心，學校盼藉此讓同學有待人接物的實戰經驗，亦從而培養學生重拾中國傳統文化的理解。

周黎明校長：體驗式賀年活動比傳統講座更能體現中華文化元素

「學校一向重視推廣中華文化，既是響應政府當局，亦希望為同學帶來不同體驗，提升他們參與及了解的興趣。」校長周黎明認為，比起傳統講座或中國文化周等活動，這種體驗式的賀年活動，中華文化元素更濃厚，同學們從節慶傳統到穿上漢服，再到表演項目等都能參與其中，有助他們更加投入及提起興趣，進而提升國民身份認同。

周校長指是次活動由學生主力籌辦，整體令人滿意，笑言要給同學們80分的好成績。（羅國輝攝）

周校長指是次活動由學生主力籌辦，人手安排、表演內容等均要安排好，是一次讓他們學習團隊合作和統籌的好機會，老師們會從旁協助，「希望他們能學會遇問題就合力解決，齊心就是力量」，他指雖過程中有少少甩漏，但整體令人滿意，笑言要給同學們80分的好成績。

漢服如「穿上身的歷史」 同學老師競逐最佳服裝獎

家長校董方羚欣賞校方讓同學以別開生面的方式接觸中華文化，她指家中子女在校就讀中六與中四，其中女兒擔任活動主持，故未以漢服現身，但過程中獲益良多。

漢服如「穿上身的歷史」，學生們透過活動，提升了學習中國文化的興趣。（羅國輝攝）

統籌漢服活動的視藝科老師彭淬礪表示，漢服如「穿上身的歷史」，不同朝代都各有特色，扮靚以外亦吸引同學自行發掘箇中細節，女同學以外，亦見不少男同學有興趣，對推廣中華文化有明顯助力。

這次是學校歷來最大型的新春活動，師生與家長都大讚氣氛極好，好有團圓的感覺。（羅國輝攝）

舞龍舞旗表演學生將到大灣區交流

參與舞龍表演的中二同學雷靜汶和趙馨菲，亦是最佳漢服服裝獎得主，她們都笑言禮堂舞台不大，舞龍有一定難度，初練習時不時扑中同學的頭部，及後培養出默契，將後原班人馬將到大灣區交流時再行表演。她們又對能穿漢服上學十分興奮，欣賞學校與籌備同學的心思，亦認為能讓她們對中華文化更感興趣，希望未來可參與更多有中華文化特色的學校活動。