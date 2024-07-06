IB放榜｜耀中兩女狀元均有報醫科　一人於醫院影子實習而立志學醫

IB國際文憑考試今日（6日）放榜，香港耀中國際學校今年有兩名學生考獲45分滿分，另名和8名學生則分別考得44分和43分。狀元之一的鄧知行說，在七年級時遇到科學老師，扭轉她在科學和數學方面缺乏自信情況，老師鼓勵她勇於嘗試，頓成學習轉捩點。她目標將來成為醫生，透過在瑪麗醫院做過義工和在腸胃專科診所的影子實習，「我明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要的是對患者的身心支援。」



香港耀中國際學校有22%學生在本屆IB取得40分或以上成績。(耀中國際學校提供圖片)

耀中今年有122名學生應考，當中22%取得40分或以上成績，有76名學生獲得雙語文憑,學生精通中英雙語、對中西文化有深度了解。

耀中國際學校鄧知行（左）及陳海喬（右）於IB文憑試考獲滿分佳績，成為今屆狀元。(耀中國際學校提供圖片)

將元陳海喬自小在耀中以「遊戲為本」學習 發掘興趣和尋找方向

考獲45分的狀元陳海喬兩歲開始在耀中上學，她指學校以「遊戲為本」的學習模式是幼兒教育的核心，一直到小學及中學時，老師也有辦法讓學習變得非常有趣，學生被培育一直保持好奇心去探索不同領域的知識。她得到不同機會發掘興趣和尋找方向，通過擔任辯論隊副隊長、學生長和學校年度音樂劇不同的角色等多個領導職務，對各科目都產生興趣，因此在申請大學時考慮了法律和醫學。

她表示，在準備公開試期間，雖然也有感到壓力的時候，但學校的課外活動能夠幫助她減壓，保持生活的平衡。

耀中國際學校鄧知行（左）及陳海喬（右）於IB文憑試考獲滿分佳績，成為今屆狀元。(耀中國際學校提供圖片)

鄧知行與父母喜極而泣 科學老師鼓勵成學習轉捩點

同樣考獲45分的狀元鄧知行說，感到十分驚喜，更和父母喜極而泣，「這些年來，父母和老師一直是我的強大後盾。」她表示，小時候學業成績不太突出，尤其是在科學和數學方面缺乏自信，不過在七年級時，「一位科學老師鼓勵我，讓我相信自己的能力，頓成我學習旅程的轉捩點。老師鼓勵我勇於嘗試，我亦從他舉辦的數學比賽中獲獎而建立自信。」她表示，比賽肯定學生不斷嘗試的態度，並非以滿分取勝，自此便開始全力以赴向目標邁進。

鄧知行說，希望將來成為醫生，「透過在瑪麗醫院做過義工和在腸胃專科診所的影子實習，我明白到醫學涵蓋的不止於科學，更重要的是對患者的身心支援。醫學融匯科學知識與對人的關愛別具意義，亦啟發我立志學醫，懸壺濟世。」

耀中表示，本年畢業生獲得全球多所知名大學的錄取通知，其中包括史丹福大學、清華大學、牛津大學、倫敦大學學院及香港科技大學連同南加州大學和意大利的博科尼大學合辦的學位課程等。

香港耀中國際學校教育總監及行政校長史麥田（Martin Scott）表示，對學生奮勉不懈追求知識、探索志趣的學習態度感到十分驕傲。