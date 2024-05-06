IB試題外洩料全球下載5萬次　港考生指不公　機構認有跨時區作弊

近日舉行的IB國際文憑考試（International Baccalaureate）出現試題外洩。包括香港考生在內的世界多地考生，在網上集結證據指，有試題一早在網上社交媒體曝光，不同科目試卷共逾5.2萬次下載次數。有香港考生表示，擔憂事件對亞洲考生造成不公，令成績被拉低，希望IB能考慮不要提高相關試卷的成績等級分界線，或安排重考。



IB國際文憑組織承認有「非常小部份」考生於網上跨時區作弊，並無證據顯示作弊問題普遍，如識別到作弊的考生，該考生不會獲發任何成績或文憑證書或重考。



國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）爆出洩露試題事件。（資料圖片／GettyImages）

多數地區定下午1時開考 港考生：歐洲等地考生可預覽網上試題

《香港01》近日接獲應屆IB考生陳同學投訴稱，在應考完數學科卷一及卷二後，發現試題連答案及作答方法於網上瘋傳，擔心由於由於亞洲、非洲、歐洲的考生均應考相同內容的試卷，而多數地區亦在當地時間下午1時開考，歐洲及非洲考生有機會在臨考前3至4小時預覽試題，對亞洲考生造成不公。

據2024年5月IB考試時間表，考試地區分為區域A（亞洲及澳洲）、區域B（歐洲及非洲）及C（南美洲及北美洲），上午考試開考時間介乎當地時間9時至10時，而下午開考時間介乎當地下午1時至2時。現時全港共有約38間提供IB課程的中學，去年約有2,275名香港考生參與考試。

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涉及數學、全球政治、商業管理、計算機科學等5科

陳同學表示，由於IB考試採用「拉curve」方式評級，希望IB組織不要提高數學科成績等級分界線，並可參考疫情期間所設分界線，避免令誠實作答的考生的分數被拉低，難以取得最高7分成績。另一位考生業同學則表示，希望IB能安排重考。

有世界各地的IB考生集結有關試題洩露的證據，聯合向IB組織發信，指出包括數學、全球政治、商業管理、計算機科學，合計超過5.2萬下載次數，其中數學科佔超過3.7萬次數。此外，信中亦指化學、生物及物理等試卷亦被上載至社交平台Telegarm。

IB：無證據顯示作弊問題普遍

IB國際文憑組織網頁就試題洩露回應指，已即時採取措施調查事件，並發現有非常小部份的學生於網上跨時區作弊，並無證據顯示作弊問題普遍。跨時區作弊即當學生完成考試後，在其他時區的考生考試前，憑記憶在社交媒體分享試題。機構指如識別到作弊的考生，該考生不會獲發任何成績或文憑證書或重考。