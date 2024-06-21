聖保羅男女中學考試遇火警鐘誤鳴　一周後忽通知重考惹學生不滿

傳統名校聖保羅男女中學本月（12日）學生考試期間火警鐘誤鳴，影響學生應試，校方臨時加時10分鐘，讓考生在疏散後回到課室繼續考試。有考生投訴，指校方在相隔一周後，即最後考試日，始通知將於下周一（24日）安排重考，考生認為通知期過短，亦會令當日考試的努力「全部白費晒」。



校方回覆查詢稱，警鐘誤鳴事件發生翌日，曾通知家長校方正研究善後方案，適時作公佈，又指經諮詢教育局後，校董會最後作出重考的決定，而是次重考將取代6月12日的考試成績。教育局回覆指，收到個別家長查詢，會繼續與學校保持聯繫，以提供意見及協助。



聖保羅男女中學本月（12日）學生考試期間突然發生火警誤鳴，校方臨時安排考試加時10分鐘，讓考生在疏散後回到課室繼續考試。（資料圖片／張浩維攝）

中一至中四級須重考歷史、國文及數學

聖保羅男女中學本月（12日）學生考試期間，火警鐘突然響起，考生需即時疏散，確認誤鳴後，才回到課室繼續考試。《香港01》接獲考生投訴，指校方在相隔一周後的最後考試日，即本周三（19日）透過內聯網發出通告，通知將於下周一（24日）安排重考。根據考生提供的校方通告，受影響的學生包括中一至中四生，分別要重考歷史、國文及數學。

通告又表示，校方曾考慮多種方案確保公平評分受影響的試卷，並參考公開考試在相關情況的評分制度，但由於各班考試時間出現巨大差異，未能得出一個令人滿意的評分方式，以確保沒有考生失利。

考生促放棄重考或以較高分卷作準

投訴的考生認為，校方通知期過短，應提早於事發當日後一至兩日後通知才合適。他續指，由於考試結束後，心態放鬆，不會特地檢查內聯網信息，故險些錯過通知。他又表示，校方最理想做法應放棄重考安排，如堅持重考，應以兩份卷中的較高分成績作準，否則事發當日考試的努力會「全部白費晒」。

聖保羅男女中學校方稱決定重考，是考慮到以公平對待的原則，平衡各方意見。(資料圖片)

學校：經諮詢教局後決定重考 將取代先前考試成績

聖保羅男女中學今日下午回覆查詢，火警鐘誤鳴事件發生翌日，曾通知家長校方正研究善後方案，適時作公佈。校方續指，考慮到以公平對待的原則，平衡各方意見，經諮詢教育局後，校董會最後作出重考的決定。

校方又表示，於本周三以通告形式通知家長有關重考的安排，事前亦曾與家教會溝通，希望家長明白及理解有關決定，是次重考將取代6月12日的考試成績。

教育局：有家長查詢 已促學校確保測考公平

教育局回覆，知悉有關安排，已提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，以及與家長和學生保持良好溝通。局方續指，收到個別家長查詢，會繼續與學校保持聯繫，以提供意見及協助。