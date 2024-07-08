中大新生入學獎學金「加碼」87%搶尖子　狀元讀醫可獲66萬

中學文憑試下周三放榜，本港不少院校均以「銀彈」攻勢搶尖子。中文大學今（8日）率先宣佈，下學年進一步將新生入學獎學金「加碼」，以鼓勵文憑試成績優異的學生入讀，考獲7科5**的考生，可獲發一筆過41萬學習津貼及交流獎金，連同四年學費全免，最高可獲港幣57萬元，較去年增加約44.6%。而整體獎學金總金額將較往年增加87%，至高達港幣3590萬元。中大入學及學生資助處處長王家徹強調，獎學金金額將不設上限，視乎合資格的學生人數。



. 譚俊棋（左）、王家徹（中）、陳祺軒（右）解釋獎學金為學生帶來的機會。（董素琛攝）

狀元免學費 獲發41萬學習津貼交流獎學金 較上學年升44.6%

中大將於新學年提高新生入學獎學金的金額，考獲一科5**的學生亦可獲得首年港幣$8000學費獎學金，較往年的$5000多出60%。

考獲7科5**的「狀元」學生，可獲發41萬學習津貼及交流獎金，另加四年學費全免，最高可獲港幣57萬元，金額較上學年增加約44.6%。而修讀六年制醫科課程的新生可獲豁免多兩年學費，最高可獲港幣66萬元，較去年增加18.3%。中大說，加上書院及學院提供的獎學金，這批新生最高獎學金金額將超過100萬。

. 譚俊棋（左）、王家徹（中）、陳祺軒（右）解釋獎學金為學生帶來的機會。（董素琛攝）

大學下學年起連續五年加費 王家徹：個別家庭或有沉重負擔

中大入學及學生資助處長王家徹指，疫情後經濟恢復未如理想，不少低收入家庭的學生都承受着生活與學習的雙重壓力，希望透過加大獎學金金額讓學生能專注學習。

政府宣布，25/26學年至27/28學年，平均每年加5.5%資助大學學費。王家徹則指，每年5.5%的加幅尚算溫和，惟仍會為個別家庭帶來沉重的負擔；但中大獎學金覆蓋的範圍會較之前廣，相信能抵銷加學費的影響，同時校方亦會每年檢討獎學金的金額。

獎學金減輕經濟負擔、提供出國機會

來自中大醫學院三年級的學生譚俊棋指，校方提供獎學金能令他減少兼職次數，專注學業，「唔使落堂後即刻趕去幫人補習，冇咁大心理壓力」。

另一位來自哲學系三年級的學生陳祺軒則表示，校方提供的獎學金讓他獲得「人生第一次出國經驗」，到英國交流以增廣見聞。