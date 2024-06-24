梁朝偉捐300萬元助患病及基層兒童　兒科醫學會獎學金擴受惠人數

香港兒科醫學會去年成立「鵬程奮進堅毅獎學金」，支援有長期病患或來自基層的兒童學習，並由藝人梁朝偉擔任發言人。獎學金此前鑑於經費有限，去年約170人報名，最終只有20位兒童獲獎，每人獲1萬元獎學金。獎學金今年擴大規模，受惠人數設有120至150位，善款包括來自梁朝偉捐出的300萬元，及其捐出法國籍華裔畫家趙無極的水墨畫拍賣籌款。



梁朝偉今早出席商台節目《政好星期天》，透露今年獎學金會加碼。（商台相片）

梁朝偉昨日（22日）與港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強一同出席商台節目。葉柏強指出，長期病患兒童在過往幾年面對非常困難環境，尤其新冠疫情期間停課，同時家庭負擔加重，亦有部份特殊學校基本設施不足，希望透過獎學金可鼓勵兒童繼續發揮潛質。

梁朝偉表示，對於透過捐款幫助兒童和貢獻社會，感到開心。他希望個人捐款期望起帶頭作用，同時向兒童表達支持，讓他們更有動力。

梁朝偉鼓勵兒童和青少年無懼失敗，又稱自己有9成時間面對失敗，會視為人生經歷，最重要是找到個人目標和熱誠。他又稱，獲獎學金支援的兒童，以正面堅毅精神面對困難，甚至將部份獎學金回饋母校，令他感動。

獎學金今年已接獲近1000個報名提名，今年獲獎名額設於120至150人，每位得獎者可獲1.5萬至2萬元。報名將於本周三（26日）截止。