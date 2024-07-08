假學歷風波｜中大稱做好把關　曾揭錄取通知書假冒簽名　報警處理

港大經管學院早前被揭有內地碩士生以假學歷入學，至少涉及30名學生。中大入學及學生資助處長王家徹指，入學審批有做好把關工作，不會因為申請者僅成績好便取錄，若學生聲稱海外留學，會要求對方出示相關證明，確保不會有漏網之魚。



大入學及學生資助處長王家徹入學審批有做好把關工作，不會因為申請者僅成績好便取錄。(董素琛攝)

中大入學及學生資助處長王家徹認為，大學聯招系統成熟，並根據學生文憑試分數收生，基本上是已做到滴水不漏，因此不認為有人能在聯招中造假。

至於在非聯招招生方面，王家徹則指，自己在任三年期間，未有發現有人以假學歷報讀本科，但卻曾因為申請可疑而不向學生派發錄取通知書。他指，可疑的申請包括背景資料很少或成立年期較短的中學，舉例遇過有學生指自己在海外讀中學，但在要求提供學生簽證作核實的時候未能交出。

料有中介找演員扮教授面試 發假錄取通知書

王家徹稱，去年八月開學時，曾經遇過一位學生以中介錄取通知書嘗試入學，上面甚至有他的假冒簽名，「得唔得人驚呀，即係話個間中介，懷疑係由申請，佢話有做面試㗎，即係可能甚至搵咗演員扮教授去面試，去出錄取通知書，有埋我簽名，希望大家唔好話我同中介打籠通，絕對無。」王家徹在當時已報警處理。他強調，中大在內地和海外招生的時候都會強調學校不會與中介公司合作，希望減少學生被騙機會。

王家徹表示，中大亦會和廉政公署合作，就入學程序交換意見，同時希望杜絕有學生以假學歷入學、或被中介公司騙的問題，以維持入學公平性。