DSE放榜｜ 各大學「銀彈」搶收尖子　摘星有獎學金　科大預告加碼

中學文憑試下周三放榜，各大院校一般以獎學金互搶尖子，若果「摘星」愈多，獎學金數目愈高，考獲7科5**的狀元基本獲豁免學費。中大今日（8日）率先宣布，下學年新生入學獎學金總金額「加碼」，狀元除可獲豁免學費，更可獲一筆過41萬學習津貼及交流獎學金。



其餘院校的「銀彈」攻勢，港大目前提供「明德學子」獎學金，包括一筆過30萬及20萬元海外交流資助；科大則為考獲12星的新生提供全額學費及6萬元生活津貼。



至於八大會否再調整獎學金，科大預告，2024/25新學年中學文憑試的入學獎學金，連同生活津貼，將有所增加，相關詳情將於本月內適時公布。



港大為以DSE文憑試成績入學的本地生提供27項不同類型的獎學金，例如為考獲6科或以上5**尖子設立「明德學子」獎學金，發放一筆過30萬元。（資料圖片/廖雁雄攝）

港大提供「明德學子」獎學金一筆過30萬

港大以DSE文憑試成績入學的本地生提供27項不同類型的獎學金，例如為考獲6科或以上5**尖子設立「明德學子」獎學金，除發放一筆過30萬元，另有20萬元資助往海外大學交流；及「文憑試Top 1% 獎學金」，專為考獲最低入學成績，即在四個核心科目及兩個選修科目考獲「332233」，並位列首百分之一的港大新生，頒發金額5萬元。

中大宣布，自2024至2025學年起，大幅提升「新生入學獎學金」總金額至3,590萬元，較去年增加約87%。（資料圖片／夏嘉朗攝）

中大獎學金總額增逾8成

中大今日（8日）宣布，自2024至2025學年起，大幅提升「新生入學獎學金」總金額至3,590萬元，較去年增加約87%。個別獎學金派發方式亦會由以往逐年發放，改為整筆發放。考獲7科5**的考生，可獲發一筆過41萬學習津貼及交流獎金，連同四年學費全免，最高可獲港幣57萬元，較去年增加約44.6%。中大於2022年亦曾將該項獎學金總額加碼4成至1,900萬元。

科大就設「香港中學文憑試 (HKDSE) 獎學金」，學生只要考獲1星便能獲5,000元，按考獲星級總數遞增，金額亦相應增加。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

科大提供考獲12星新生全額學費及6萬元

科大就設「香港中學文憑試 (HKDSE) 獎學金」，學生只要考獲1星便能獲5,000元，按考獲星級總數遞增，金額亦相應增加，考獲12星或以上便能獲全額學費豁免及60,000元生活津貼。

浸大提供5科最佳28分或以上新生全額學費

其餘大學方面，浸大為最佳5科考獲28分或以上，或最佳5科考獲28分或以上及一科5**甲類科目的新生提供全額學費。理大就為考獲6科或以上5**提供50萬元獎學金、8萬元資助海外交流及5萬元本科生研究與創新計劃（URIS）獎學金。教大就為最高分的學生每年頒發全額獎學金9萬元，而最佳5科24分或以上，中文及英文至少獲一科4級及一科5級，頒發每年全額學費。

至於八大會否再調整獎學金，科大預告，2024/25新學年中學文憑試的入學獎學金，連同生活津貼，將有所增加，相關詳情將於本月內適時公布。