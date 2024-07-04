港大經管學院院長：暫約30多名學生提交假學歷　料終涉80至100人

港大經管學學院今年5月被揭有碩士生以假學歷入學，院長兼經濟學講座教授蔡洪濱接受內地《財新網》訪問表示，事件經調查一個多月後，發現至今有大約30多名學生提交假學歷文件，涉案的學生全為中國人，主要來自海外高校，料最終或涉80至100名學生。



港大經管學院院長蔡洪濱接受訪問稱，假學歷入學風波，涉及至少30人。(資料圖片)

蔡洪濱於《財新網》訪問中表示，校方今年5月全院徹查，要求所有在讀的碩士重迎提交本科學歷認證、成績單材料等。他表示，2023年入學的碩士生中，有60%的學生本科畢業於內地和本地高等院校，其餘40%則來自海外院校。

他稱，內地及香港學生的學歷全部真實，今次假學歷主要來自海外院校，至今發現大約30多名學生提交假學歷入學，經警方調查後，涉案的學生全為中國人，料最終或涉80至100名學生。

每份保錄取合同收約50萬 單計經管學院涉4千至5千萬中介費

早前被揭以假學歷入學的碩士生，疑涉及「保錄取」服務的中介機構。蔡洪濱表示，製作假學歷的中介來自內地及海外的不同地區，暫未發現香港的中介機構。他指，一份「保錄取」合同收費至少是50萬，即單計經管學院，涉及4000至5000萬中介費。

他又指，有一部分學生或家長知情，甚至主動參與造假，有部分則涉中介問題，所以如何處理涉事的學生，學院仍在商討中。他指，有學生本科來自「不錯的美國院校」，覺得自己背景不夠進入港大，於是簽訂申請輔導協議，由中介與處理與院校的聯絡，聲稱以為中介是只是包裝學術經歷、申請文書，豈料中介卻兩頭欺瞞，打造「紐約大學優秀學生」資料，並向大學寄出假學歷。

經此一役，蔡洪濱指，港大經管學院會加強學歷審查。(資料圖片)

經此一役，港大經管學院會加強學歷審查。蔡洪濱表示，會要求未取錄的學生，除按規定提交畢業證書、成績單之外，亦要提交其他第三方平台的學歷認證，對於部份學生會採取面試。

港大其學院有個別假學歷入學個案 已取消學生學籍

蔡洪濱又憶述，在處理假學歷案例時，與港大法務部門的同事溝通時，得知在其他學院已發現了個別以假學歷入學的個案，學校收到報告後內部處理，取消了涉事學生的學籍。

《香港01》向港大查詢，涉及其他院校的假學歷個案數目、預計取消學籍的學生數字，未有回應。

報道稱，據了解，除港大之外，中大、理大、都大等多間院校均發現這類個案。蔡洪濱表示，相信及假學歷影響的院校「應該是很廣」。

《香港01》向八大查詢，各校未有交代有關情況，僅指會按嚴格程序收生，若發現有人偽造文件及虛報學歷，大學會拒絕其入學申請，或按照既定機制處理。