教育局：虛假學歷零容忍　八大邀廉署檢視收生程序　訂防貪指引

港大經管學院早前爆出有學生以假學歷入學，教育局局長蔡若蓮今（26日）以書面回覆立法會議員質詢時表示，八間資助大學收生機制秉持擇優而取和公平公正的原則，大學會繼續提供培訓，包括與廉署合作，邀請廉署參與檢視收生程序或提供意見，訂定內部防貪指引等，提高相關人員的防貪意識，確保誠信制度和收生機制公正。



港大經管學院早前爆出有學生以假學歷入學。（資料圖片）

蔡若蓮續指，虛假學歷嚴重影響香港高等院校招生工作，以及香港得來不易的國際聲譽，政府和社會各界對此「深惡痛絕」，大學會嚴守把關責任，清楚展示對利用虛假學歷申請人入學「零容忍」的立場，如發現違規的情況，即果斷採取紀律行動，包括撤回錄取決定或取消涉事者學籍，並按情況轉介相關執法及簽證機關跟進。

大學主動於網站、社交媒體等澄清入學資訊

另外，對於近期不實資訊、以及教唆等勾當，蔡若蓮指，大學已加強留意，並主動在其網站、社交媒體及申請表上澄清，提醒所有入學申請資料必須正確無誤，絕不姑息違法行為。

至於八大入學目前的收生制度，蔡若蓮指，八大設有教務委員會負責學術事宜，由教務處或研究生院負責收生的行政及把關工作。她指，各大學訂立嚴謹收生標準和程序，一般而言，會通過不同渠道，例如要求獲錄取者安排相關頒授學府，將成績單直接寄送至大學以核實、經具公信力的平台查核、直接與相關考試機構查證成績的真確性等。

在抵港註冊入學時，視乎實際情況，學生亦會被要求出示相關證書或成績單的正本或核證副本，以作進一步審查。若申請人未能提供所需文件，則會被撤回錄取通知，或拒絕申請。