中環至灣仔海濱展覽36個本地動漫角色運動造型亮相　推奧運氣氛

中環至灣仔的海濱長廊，今天（8日）起將展出為期2年的《動漫體育大本營》，36個本地動漫角色，將配以不同的運動目造型亮相，冀為香港帶來一個新的打卡景點之餘，亦能為带動2024年巴黎奥運會及2025年全國運動會氣氛，現已開放予公眾免費參觀，更設AR互動體驗平台。



大會展出36個本地原創動漫塑像，包括老夫子、南宮問天、潛龍、鬼僕、馬仔，癲噹等，今天舉行的開幕禮邀請了一眾知名的漫畫家和港隊前運動員，以示支持動漫與體育。



今日（8日）起中環海濱展示36個動漫角色，配以運動項目造型亮相。（夏家朗攝）

今日（8日）起中環海濱展示36個動漫角色，配以運動項目造型亮相。（夏家朗攝）

今日（8日）起中環海濱展示36個動漫角色，配以運動項目造型亮相。前港隊單車手黃金寶（右）與漫畫家馬榮成筆下的聶風角動漫合照。（夏家朗攝）

今日（8日）起中環海濱展示36個動漫角色，配以運動項目造型亮相。圖為香港動漫畫聯會會長黄玉郎（中）與署理文化體育及旅遊局局長劉震（右）。（夏家朗攝）

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《動漫體育大本營》中不單有家喻戶曉的經典角色，還有新晉人才漫畫家作品，合共36個。大會表示，選取的角色以不同風格向世界展現香港獨特的文化和創意；聯乘的運動也是公眾所熟悉關注或香港運動員曾獲獎的運動，如游泳，乒乓球等，以及巴黎奧運新增的運動，如衝浪、滑板及霹靂舞。

角色與運動的分配則會根據兩者間的共同點，如跨欄的中華英雄，游泳的鬼僕等。現已正式開放供免費參觀，更設AR互動體驗平台，歡迎公眾打卡拍照。

香港動漫畫聯會副會長溫紹倫表示，展出造價約900萬元，為期2年，計劃一年翻新一次。目前在不同的社交媒體宣傳，包括內地社交媒體小紅書等。展出結束後，動漫塑像會捐贈慈善團體或送贈漫畫家作收藏等非商業用途。

大會展出36個本地原創動漫塑像並聯乘運動項目，包括老夫子、南宮問天、潛龍、鬼僕、馬仔，癲噹等。​（陳麗娟攝）

香港動漫畫聯會會長黄玉郎表示，感謝康文處提供了灣仔至金鐘海旁這宜人的「適合拍拖的」選址，供公眾能夠欣賞維港美景的同時，一邊與不同的香港本地動漫角色「打卡」。同時期望此展出能成為本地市民及海外遊客喜愛的全新地標。

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署理文化體育及旅遊局局長劉震期望，《動漫體育大本營〉讓市民及遊客感受到香港漫畫之魅力，鼓勵大家投入運動盛事的氛圍，並預祝香港運動員在巴黎奥運的賽事中獲得佳績。