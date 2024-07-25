教大推高小科學課程　助教師理解課程框架　訂立27/28學年科學課

小學常識科於25/26年起分拆為人文科及科學科，並於27/28學年全面推行。教育大學課程與教學學系為高小科學課程訂立新課程內容，課程內容將包括北極考察的教材及社會服務體驗活動，並於24/25學年率先在3所先導小學推行，務求協助小學科學科老師於訂立27/28學年科學科課程時，能有效掌握教育局的課程框架，協助高小生銜接初中課程。



逾300位學生及家長出席由香港教育大學舉辦的ESDGC14小學科學課程發佈會，該課程總監為香港教育大學課程與教學學系吳卓穎博士（中）。（教育大學提供圖片）

教大課程與教學學系高級講師吳卓穎主導課程設計，課程名為「從北極考察」到「海洋生態永續發展及全球公民意識社企教育」（ESDGC14課程），將與五間本地中小學、教大學生、一間瑞典國際小學共同合作參與，以小五、小六學生為對象，旨在深化現時小學的STEAM教育。

課程將分成三部份，第一部份結合科學知識、探險經歷與文化背景，以90篇中國極地考察隊於北極考察的圖文日誌為教材；第二部份則以英語授課、分4個階段進行的科學課程，內容涵蓋科普教育、探究學習、實驗室體驗學習及田野實地考察；第三部份加入不同社會服務體驗，讓大中小學生共同協作參與的師友計劃，向社區推廣全球氣候變化的知識。

主導課程的吳卓穎表示，課程回應聯合國教科文組織「2030教育」的要求，而且結合中國極地考察隊的豐碩成果，學生除了學會科學知識，還需要提出策略性保育方案以紓緩全球海洋生態問題，旨在從小建立全球公民意識。她期望新課程能幫助老師於訂立課程時參考這種多元化的整合性教學模式，助學生全面發展，更順利地銜接初中課程。