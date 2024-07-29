圓玄三中STEAM Team採校隊式訓練　特設家長群組交代學生成長發展

香港道教聯合會圓玄學院第三中學於2018/19學年成立STEAM Team，特意使用校隊形式經營，即使隊員短期內未有參加比賽，亦會定期及持續進行訓練，為未來參賽做好準備。另外，為了建立團隊歸屬感，成員日常會一起做功課，以至是於考試期間組成學習小組一起溫習。



賴俊榮校長直言，隊員不時都會留校備戰或溫書至晚上9時的學校門禁時間，「唔趕佢都唔走」。為了使家長放心，負責STEAM Team的陳恩鴻老師就開設通訊群組，不時拍照分享學生在學校的進度，以至在家長日與STEAM Team學生家長會面，與家長回顧學生在STEAM活動方面的成果。



普及化STEAM教育作基礎 學生拔尖入STEAM Team

香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長指學校STEAM Team以校隊形式經營，即使隊伍未有報名參賽，隊員都會接受不同訓練，以最佳狀態迎接比賽。（蘇煒然攝）

圓玄三中近年在STEAM方面表現傑出，獲得多個國際比賽獎項，關鍵之一是學校策略及特意成立STEAM Team。該校STEAM教育以普及化為目標，STEAM課程及活動覆蓋全校學生，早會及校園電視台亦會不時分享STEAM新聞及資訊，於校園內建立濃厚的STEAM氛圍，然後學校就會以拔尖形式邀請對STEAM有興趣或潛質的學生入隊，作重點栽培。

STEAM Team以校隊形式運作，隊員會如體育校隊成員般持續訓練，而非有比賽才臨時組隊，比賽完結就解散。賴俊榮校長指，「如果有比賽先訓練同學，其實係好難準備得好嘅」，恆常訓練有助教授學生不同技術，作最好準備。

STEAM房考試期間變自修室 設家長通訊群組分享學生即時動態

訪問當日學校正值考試期間，原本用於STEAM訓練的STEAM房變身為自修室，枱上放滿書本及學習材料，學生會一起在STEAM房溫習。（蘇煒然攝）

為進一步培養STEAM Team的團隊精神和歸屬感，學校更將日常用於備戰的STEAM房於考試時期調整成自修室，將電腦搬開換成溫習材料，方便隊員一起溫習，讓隊員們無時無刻都並肩作戰。賴校長更指隊員經常見面，猶如英超球員「係每日都聚埋一齊」，一起訓練、學習及生活，只是沒有一起居住。

STEAM Team隊員經常留校至晚上，父母在家中看到子女的時間不多，難免擔心會影響學業。陳老師坦言，STEAM Team成立初期家長確有憂慮，故特設立家長通訊群組溝通，「唔單止係有時候比賽有喜訊先分享一下，譬如係一啲同學嘅學習情況，我啲都會同家長聯絡」。透過經常於群組內分享學生在STEAM房內的情況，讓家長知道子女留校不是在準備比賽，就是在溫書做功課，讓家長放心子女留校訓練和學習。

陳老師又提到，學校會為隊員建立個人檔案，備存每名隊員的成績及證書，並於家長日約見家長，交代隊員發展及一起檢閱檔案，讓家長明白STEAM Team不單培育隊員在STEAM方面的發展，更會照顧其個人成長。

玩STEAM之餘努力讀書 隊員成績進步、行為改善

香港道教聯合會圓玄學院第三中學STEAM統籌主任陳恩鴻老師表示，期望透過建立團隊文化及形象，讓家長信任學校，放心及支持子女參加STEAM Team。（蘇煒然攝）

陳老師指，「我哋除咗去比賽、玩活動，我哋都好注重讀書，希望家長見到成個團隊文化嘅整體形象，就會慢慢對我哋嘅信任愈來愈多，事實上成績真係有提升」。

他說STEAM Team隊員在STEAM房溫書及做功課時，隊員間會互相學習，高年級隊員會指導低年級隊員，帶隊老師亦會提供學習支援，形成學習小組，讓父母明白子女能兼顧STEAM和學業。

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陳老師透露，亦有媽媽感恩子女能夠加入STEAM Team，因為子女有情緒問題，加上家庭因素影響，令他不懂得表達自己，而STEAM Team的老師則花了很多時間陪伴，使STEAM Team成為子女的避風港，令到子女由過去不斷找藉口掩飾過錯及逃避，變得有責任感，甚至在紅色暴雨警告下，也要從藍田家中回到學校將軍澳校舍幫忙，可見老師對學生充滿了愛，STEAM Team亦對學生影響深遠。

校長努力為學生尋找外間資源 透露伙拍騰訊成「扣叮」先導學校

賴俊榮校長說坊間有很多資源，而圓玄三中會為學生選擇當中最好的。他以學校的航空課程為例，就找來國泰機師幫忙任教，其他課程亦有中大及科大等大學提供支援。（蘇煒然攝）

圓玄三中的STEAM教育同時引入不少外間資源，賴校長稱自己經常走出校園尋找機會，「我絕對唔相信我坐喺校長室入面就會有人走嚟搵我」。他說現時坊間有很多STEAM教育資源，而學校需要為學生選擇當中最好的，以學校的航空課程為例，最好的資源當然是請來專業機師分享實際經驗，所以就找來與由多名國泰機師組成的「香港青年航空學會」合作，由他們教授航空課程。

賴校長又透露圓玄三中已經與騰訊簽約，成為騰訊在港的首間先導學校，在課程學習上利用其編程學習平台「扣叮」學習編程或撰寫程式，而學校獲得騰訊提供的資源後，亦會支援區內學校。