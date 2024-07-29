圓玄三中學生STEAM比賽建爭勝心帶動成績進步　機上溫書不甘落後

STEAM教育除了帶給學生創科知識，原來更能培養學生好勝心，帶動學生學習亦不甘後人！香港道教聯合會圓玄學院第三中學近年設立STEAM Team，為隊員提供持續訓練之餘，更建立學習小組兼顧隊員的學業成績，讓家長放心子女追尋對STEAM的熱情。



STEAM比賽難免會與考試撞期，圓玄三中STEAM Team的隊員往往會爭取時間溫習，例如外出交流期間其他同學在航班上休息，而STEAM Team成員則把握時間做功課。隊員之一，就讀中三的陳梓謙同學說，他們堅持努力讀書是因為有一種自覺，不希望從外地回來之後，成績被其他同學拋離。



溫書學習成習慣 比賽好勝心帶動讀書亦想「贏多啲」

香港道教聯合會圓玄學院第三中學賴俊榮校長說，STEAM Team成員早前於考試前夕到外地比賽，於是善用比賽休息時間溫習，可見學生十分着緊成績。（蘇煒然攝）

學生難得遠赴外地比賽或交流，當然會感到興奮，將書本暫時拋諸腦後。圓玄三中賴俊榮校長卻說學校的STEAM Team成員早前於考試前夕到外國比賽，早上完成比賽後回到酒店，即自發溫習準備考試，恰巧帶隊老師任教數學，學生更會主動提問，以至學校舞蹈隊早前外出參賽時，同樣利用等待表演的時間溫習，「呢個似乎係一個風氣，即係話佢哋都好着緊佢哋嘅成績」。

他又提到學校早前舉辦交流團，學生需要乘坐約4小時飛機前往外地，帶隊老師發現機上獨有數名學生溫書，感到十分好奇，回到香港才發現他們都是STEAM Team成員，反映成員之間已經建立自律學習的習慣。

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圓玄三中的中三學生朱鍵臻說，他們加入STEAM Team後成績大有進步，原因之一是老師會不斷督促他們溫習。（蘇煒然攝）

中三的朱鍵臻直言，他們加入STEAM Team後成績大有進步，一方面有老師督促他們溫習確保學業進度，另外參加比賽時建立了好勝心，因此學業上亦想「贏多啲」。另一位中二的隊員吳銘軒說STEAM Team讓他找到「唔想輸」的目標，促使他在STEAM比賽及學習方面都不願落後於人，亦不接受因為比賽而導致成績退步，希望做到同時兼顧兩者。

STEAM Team如大家庭 為目標奮鬥不覺辛苦

訪問當日學校正值考試期間，原本用於STEAM訓練的STEAM房變身為自修室，枱上放滿書本及學習材料，學生會一起在STEAM房溫習。（蘇煒然攝）

STEAM Team成員能夠兼顧比賽及學業，亦有賴學校提供資源配套，包括訓練基地STEAM房於考試期間會調整成自修室，隊員們亦會由比賽戰友變成學習伙伴。

隊員們的校園生活大部份時間都在STEAM房度過，逐漸建立團隊精神和歸屬感，不少隊員都說學校的STEAM房是他們的第二個家，「返嚟（STEAM房）好似返到屋企，好舒服」，是他們生活習慣的一部份。

盧灝賢就讀中三，是圓玄三中STEAM Team的隊員之一，他笑言晚上9點只是學校的極限，因為他們不會因為向目標奮鬥而覺得疲累。（蘇煒然攝）

事實上隊員們亦經常留至晚上9時學校門禁時間而被趕走。陳梓謙說他們長時間留校備戰，是因為想爭取勝利，自己亦會反思「點解人哋可以咁高分嘅？點解我做唔到呢？」。中三的盧灝賢更笑言，「9點唔係我哋嘅極限，係學校嘅極限，即係為住一個目標去奮鬥，過程係唔會覺得攰嘅，反而覺得自己成熟咗、好開心，做到自己想做嘅目標，然後向下一個目標，所以就由4點鐘放學做到9點」。

帶隊老師見證學生變主動、懂得溝通

學生的好勝心成為進步最大動力，亦令他們性格漸漸變得主動積極。STEAM Team指導老師之一的黃皓軒老師指，學生參賽着重隊員間的溝通，但往往參賽初期表現被動，「叫到自己先出去」，導致成績未如理想。他於是向學生解釋比賽期間的注意事項，當學生嘗試主動及積極溝通後，分數的確有所提升，加上累積參賽經驗後，學生亦會自行提出留校加操。

另一位指導老師何志超老師則以STEAM Team的中二及中三學生為例，指學生累積額外一年的比賽經驗已有明顯變化，「你會睇到中二同學講嘢會少啲，冇咁主動，中三同學講嘢會流利好多，主動好多，積極性高咗，可睇到通過比賽對學生嘅個人發展有幾大幫助，令到佢哋自信心大咗，佢哋能夠去面對別人，唔會驚，主動去同佢哋溝通」。