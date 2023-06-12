STEAM教育｜圓玄三中引入運動科學　助校隊訓練、提升體育堂表現

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



現時不少學校都會將STEAM教育融入各科，將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學（圓玄三中）校長賴俊榮接受「01教育」訪問，表示學校設有不同的校本STEAM課程，兼顧廣度及深度，更將於新學年開辦以航空為主題的應用學習（ApL）課程，配合學生志向及興趣。另外，由於運動是學校的強項之一，校方亦特意融入運動科學於體育堂及校隊訓練之中。



香港道教聯合會圓玄學院第三中學校長賴俊榮。（梁鵬威攝）

確保學生掌握未來技能 設航空應用學習課程

中學生雖然還有一段時間才投身社會，但圓玄三中已經着重培訓學生在未來必須掌握的技能，所有學生都會有一定課時接觸新的知識及技能。賴校長提到，學校除了在各科加入STEAM元素外，中一及中二設有「創新研習課」，學生可以依照自己的興趣選修不同內容，包括區塊鏈、chatGPT及機械等。升讀中三後，學生都會修讀「STEM by 3」課程，學習各種深化的STEAM知識及技能，並進行研究、匯報及評估。

為了迎合學生興趣，學校開設了普及化的基礎航空課程及高中的航空ApL課程。更有特別室「翱場」，供學生上課。（梁鵬威攝）

圓玄三中有不少學生對航空知識興趣，所以學校在外間機構協助下推出航空課程給所有初中學生，課程涵蓋航空及業界基礎知識，包括物理、地理及英文。如果學生對航空有興趣，高中可選修9月新學年新開設的航空應用學習課程。賴校長解釋，近年應用學習課程漸受重視，大學對課程認受性提高，開設新課程既能配合學生興趣，亦有助學生未來升學就業。

體育科加入STEAM元素 校隊訓練更專業

學校亦將STEAM元素加入體育科，令同學明白STEAM能夠融入日常生活。在體育堂課，學生有機會對比及分析同學做運動時的數據，學習基本運動科學知識，而跑圈時會戴上心跳帶，透過熒幕實時觀察心跳速度，以調節運動強度。

賴校長解釋，引入該做法初期多由教師鼓勵同學提升表現，後期同學已經學懂與自己比較，「同學會睇到自己係落後於人，未必係跑得慢喎，係你自己有冇盡力」。

運動是圓玄三中的強項，因此有將運動科學引入體育課及校隊訓練。（梁鵬威攝）

賴校長又提到，校方引入不同設備令校隊訓練更加專業及科學化。以單車隊為例，

機器都會連接到平板電腦，分析成員的訓練過程及身體變化，「你憑感覺去做係做唔到嘅，因為始終係好嚴謹嘅運動科學」。

教師團隊北上參觀科創公司 取經教學生最新知識

STEAM是教育是圓玄三中於今個周期的關注事項，所以學校教師團隊亦於通關後，前往內地科創企業參觀，進行教育發展工作。副校長黎震傑表示，教師在日常教學難以接觸到最先進的科技，而參是次參觀他們到訪內地無人車公司「一清創新」以及無人機公司大疆，了解現時最新科技發展。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學副校長黎震傑。（梁鵬威攝）

黎副校長又指，教師透過參觀親身接觸最新科技，有助他們將最新的教學內容與學生分享，亦有助學生的生涯規劃。他舉例，現時無人車、無人機發展已經愈趨成熟，個別行業很可能會被取代，教師正好分享相關經驗給學生作參考。