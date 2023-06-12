STEAM教育｜圓玄三中引入運動科學　助校隊訓練、提升體育堂表現

撰文：盧勁揚
出版：更新：

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！

現時不少學校都會將STEAM教育融入各科，將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學（圓玄三中）校長賴俊榮接受「01教育」訪問，表示學校設有不同的校本STEAM課程，兼顧廣度及深度，更將於新學年開辦以航空為主題的應用學習（ApL）課程，配合學生志向及興趣。另外，由於運動是學校的強項之一，校方亦特意融入運動科學於體育堂及校隊訓練之中。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學校長賴俊榮。（梁鵬威攝）

確保學生掌握未來技能　設航空應用學習課程

中學生雖然還有一段時間才投身社會，但圓玄三中已經着重培訓學生在未來必須掌握的技能，所有學生都會有一定課時接觸新的知識及技能。賴校長提到，學校除了在各科加入STEAM元素外，中一及中二設有「創新研習課」，學生可以依照自己的興趣選修不同內容，包括區塊鏈、chatGPT及機械等。升讀中三後，學生都會修讀「STEM by 3」課程，學習各種深化的STEAM知識及技能，並進行研究、匯報及評估。

為了迎合學生興趣，學校開設了普及化的基礎航空課程及高中的航空ApL課程。更有特別室「翱場」，供學生上課。（梁鵬威攝）

圓玄三中有不少學生對航空知識興趣，所以學校在外間機構協助下推出航空課程給所有初中學生，課程涵蓋航空及業界基礎知識，包括物理、地理及英文。如果學生對航空有興趣，高中可選修9月新學年新開設的航空應用學習課程。賴校長解釋，近年應用學習課程漸受重視，大學對課程認受性提高，開設新課程既能配合學生興趣，亦有助學生未來升學就業。

體育科加入STEAM元素　校隊訓練更專業

學校亦將STEAM元素加入體育科，令同學明白STEAM能夠融入日常生活。在體育堂課，學生有機會對比及分析同學做運動時的數據，學習基本運動科學知識，而跑圈時會戴上心跳帶，透過熒幕實時觀察心跳速度，以調節運動強度。

賴校長解釋，引入該做法初期多由教師鼓勵同學提升表現，後期同學已經學懂與自己比較，「同學會睇到自己係落後於人，未必係跑得慢喎，係你自己有冇盡力」。

運動是圓玄三中的強項，因此有將運動科學引入體育課及校隊訓練。（梁鵬威攝）

賴校長又提到，校方引入不同設備令校隊訓練更加專業及科學化。以單車隊為例，

機器都會連接到平板電腦，分析成員的訓練過程及身體變化，「你憑感覺去做係做唔到嘅，因為始終係好嚴謹嘅運動科學」。

教師團隊北上參觀科創公司　取經教學生最新知識

STEAM是教育是圓玄三中於今個周期的關注事項，所以學校教師團隊亦於通關後，前往內地科創企業參觀，進行教育發展工作。副校長黎震傑表示，教師在日常教學難以接觸到最先進的科技，而參是次參觀他們到訪內地無人車公司「一清創新」以及無人機公司大疆，了解現時最新科技發展。

香港道教聯合會圓玄學院第三中學副校長黎震傑。（梁鵬威攝）

黎副校長又指，教師透過參觀親身接觸最新科技，有助他們將最新的教學內容與學生分享，亦有助學生的生涯規劃。他舉例，現時無人車、無人機發展已經愈趨成熟，個別行業很可能會被取代，教師正好分享相關經驗給學生作參考。

將軍澳圓玄三中RoboMaster隊伍奪國際冠軍　學生分前線後勤學溝通研究海藻阻紫外線吸收取代防曬用品有害成份　協恩中學隊伍奪3獎STEAM｜協恩中學由生活切入激發學生興趣　直資優勢助課程發展STEAM｜郭一葦中學學生到小學教編程　照顧活潑學生體會教師辛酸STEAM｜郭一葦中學將推新校本課程　校長：學解難溝通比技術重要
01教育
教育
STEAM教育
中學