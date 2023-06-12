將軍澳圓玄三中RoboMaster隊伍奪國際冠軍 學生分前線後勤學溝通
將軍澳香港道教聯合會圓玄學院第三中學的機甲大師（RoboMaster）學生隊伍早前在多個比賽連奪3個獎項。學生代表接受「01教育」訪問時提到，他們能夠贏出比賽的主因之一，是在機械人加入了履帶設計，提升了比賽時撿拾彈匣的效率。另外，隊伍亦參考了大學的機甲大師隊伍做法，分成前線及後勤兩隊人員，分工合作提升效率。帶隊的STEAM統籌主任陳恩鴻老師亦表示，學校發展機甲大師項目只有數年時間，學生的表現超出預期。
加裝履帶提高攻擊效率 無帶彈藥靠執生仍勝出比賽
圓玄三中的機甲大師隊伍在近期連獲數獎，包括「RoboMaster 2021 青少年挑戰賽（香港站）冠軍」、「RoboMaster 2023空地協同對抗賽（香港站）暨全國大賽資格賽冠軍及亞軍」、「RoboＭaster 2022 國際邀請賽冠軍」、「東九龍總區青興計劃 RoboMaster 網絡安全青少年邀請賽冠軍」。參加RoboMaster的隊伍需要運用機械及編程等知識，使用RoboMaster在比賽場地上擊打目標得分，最高者得分。
談及致勝關鍵，中三生呂柯鵬認為是機械人採用了履帶設計。他解釋，組員們參考資料後，認為履帶有助提高機械人在賽場上撿拾彈匣的效率，於是決定進行相關改裝，以更快開始攻擊得分。改裝後的機械人不負眾望，成功在比賽時早着先機。
能夠造就隊伍成功的，除了硬件，還有軟件。另一位隊伍代表中三生黃嘉林表示，比賽期間需要臨場應變，例如曾經在比賽時才發現沒有帶上攻擊對手需要的水晶彈，於是決定轉攻為守，節省彈藥消耗，最後亦勝出該場比賽。
隊伍分前線及後勤小組 望學生學習真正團隊溝通
圓玄三中的隊伍亦有參考大學RoboMaster隊伍的做法，將十多名學生按興趣及能力「前線支援」及「後勤支援」兩個小組，前者負責操縱機械人進行比賽，後者則負責改裝及工程等後勤支援。
帶隊老師及學校STEAM統籌主任陳恩鴻老師指出，分工可讓學生入隊後專注於其有興趣的範疇，吸引力大增之餘，亦為隊伍吸納更多專才。他又指，STEAM並非講求一個人要認識所有範疇的知識，而是要以自己的專長與不同部門的人溝通合作，完成目標，期望學生能學到真正的團隊溝通，令隊員們發揮所長。
機械人感覺實在可操控 學生學習動機更高
STEAM教育的教學內容和題材廣泛，陳老師解釋學校選擇RoboMaster的原因是並非所有學生都對發明感興趣，而機械人感覺較為實在，加上比賽有電競元素，可以提升學生的學習動機，自發地想方法改進編程及升級改裝，「係一個好好嘅Trigger（觸發點）」。
隊伍的另一位關鍵成員，是該校校友、科大航空航天工程學畢業生蔡子極。他會以導師身份協助一眾師弟及師妹，並不時將大學學到的技術及知識分享給他們。他提到中學數學科在應用方面較少着墨，而RoboMaster就可以令他們學以致用，未來如果有意升讀工程學系或成為工程師，將會較為輕鬆。
陳老師又提到，學校首年參加RoboMaster比賽時，首場比場就碰上應屆冠軍即落敗而回。當時學生回到學校之後很不開心，甚至有人哭了起來，令他印象十分深刻。踏入翌年的比賽，學生更願意付出，更一星期花6天練習，「同學們呢種決心其實係超出咗我哋當時嘅想法」，更「真係估唔到第二年就可以拎冠軍」。