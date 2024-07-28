藝發局辦中小學生紮作編織體驗　藝術家：希望將工藝技術傳承下去

藝術發展局主辦的「第十六屆校園藝術大使計劃」的其中一項目「青藝週」，今年以中國傳統工藝與當代藝術為主題，並設有具特色的體驗活動「花開有時 花落有期」紮作編織。今次是首次將屬於非遺的紮作工藝與編織藝術跨界別合作，場內每一件藝術品都是以竹篾製成，再融入編織元素在其中，使作品更豐富多樣。更重要的是，兩代藝術家與一眾來自中、小學的校園藝術大使經過十堂的紮作及編織工作坊，共同創作出木棉花裝置藝術，編織藝術家Breakthrough Art Studio的阿郁表示，希望將工藝技術傳承下去。



藝術發展局主辦的「第十六屆校園藝術大使計劃」，今年重點活動是「花開有時 花落有期」紮作編織體驗活動，讓中、小學的校園藝術大使跟隨紮作及編織藝術家，共同創作木棉花裝置藝術。左起：藝術家杜煥、編織藝術家Breakthrough Art Studio阿郁及Cecillia。（盧嘉傑攝）

世界之約策展人Vicki表示，今次的主題是木棉花，平時不太起眼，花期來臨之時一朵朵火紅色的花才會被注意到，正如一些傳統工藝會隨時代過去而被淘汰，但一些會繼續流傳下去。雙方都是首次與其他團體共同創作藝術品，更形容為「兩邊crossover」創作，同學亦跟隨上十堂紮作及編織，希望讓同學知道做藝術可以很自由，不要被「框住」。

世界之約策展人Vicki（左一）表示，木棉花為主題，旨在呈現木棉花的成展週期如花開花落終有時的自然定律。（盧嘉傑攝）

紮作編織CROSSOVER 呈現木棉花成長週期

藝術家杜煥居於長洲，家後方有一片木棉花樹，每逢木棉花盛開的季節，都會讓杜煥想起全身呈白色的「吹綿蟲」，故此今次在設計上除了呈現木棉花開的形態，還有花開下的吹綿蟲。杜煥表示，吹綿蟲頑強的生命力與木棉花相似，將木棉花栽種於不同大小的花盆，它都會跟隨盆的大小生長。他指，木棉花吹落時候，使他聯想到吹綿蟲爬行的形態，故今次的藝術品有木棉花開的一刻，木棉花種子隨果實綻放飄落的時刻及寓意飄落一地的吹綿蟲，呈現木棉花完整的成長週期。

共同創作產生火花 寄望傳承工藝技術

阿郁表示，整個創作過程當中，杜煥會分享他的想法，他們又會將方法分享給學生，學生的想法亦會令他們思考未曾想過的角度，彼此產生新的火花，希望工藝技術好像木棉花的種子，飄到哪處都能生長，傳統美學就能傳承下去。

被問及參與的藝術大使的表現時，杜煥表示，從一開始學生未必太感興趣，但經過10堂時間，學生普遍表現積極。至於另一編織藝術家Cecillia表示，初時女同學對編織較有興趣，後來連男同學也樂在其中，甚至於最後課堂更想回家多織一條。