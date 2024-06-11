第18屆鮮浪潮不獲藝發局資助　上屆有短片遭要求刪剪內容

最初由藝發局主辦的鮮浪潮國際短片節，舉行至今年第18屆，首度不獲藝發局資助。藝發局及鮮浪潮在回應傳媒查詢時均確認，今年鮮浪潮不獲資助。其中藝發局指，鮮浪潮在2017年獲「五年過渡期」的資助，其後延長兩年資助，在完成第17屆資助後，已無為第18屆提供資助；鮮浪潮則指，自11屆成立公司後開始行政及財政獨立，藝發局停止資助並非不尋常。



翻查報道，近年鮮浪潮國際短片節屢有短片因未獲電檢發出「核准證明書」，終取消放映，包括第15屆的短片《執屋》、第16屆短片《Time, and Time Again》。上屆鮮浪潮則有數部短片遭要求刪剪內容，其中開幕短片《My Pen is Blue》終因而出現九分鐘黑畫面。



第18屆鮮浪潮將於本月14日至7月6日舉行。（鮮浪潮網站）

由導演杜琪峯發起 今屆上映短片減至24部

鮮浪潮國際短片節由導演杜琪峯發起，最初由藝發局主辦，至2017年成立公司獨立運作，短片節至今也已踏入第18屆，並將於本月14日至7月6日進行。惟據網站資料，今年短片節的規模較以往縮小，短片數目較上一屆的38部減至24部。鮮浪潮主席杜琪峯在網站主席的話中也提到此事。

鮮浪潮主席杜琪峯在網站主席的話中也提到今年短片節規模縮小。（鮮浪潮網站截圖）

據藝發局及鮮浪潮就傳媒查詢所作回覆，今屆鮮浪潮不獲藝發局資助。其中藝發局指，鮮浪潮在2017年、即第11屆開始獲前民政事務局「藝術及體育發展基金」透過藝發局批出「五年過渡期」的資助，至第15屆再延長兩年資助，在完成第17屆資助後，沒再為第18屆提供資助。

鮮浪潮則向傳媒表示，自第11屆成立有限公司，開始行政獨立，近年逐步變為財政獨立，藝發局停止資助並非不尋常，又指如日後有合適計劃，仍會向藝發局申請資助。