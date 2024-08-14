教大「令人暖心的校園人物」分享活動　表揚教師及員工無私奉獻

教育大學為慶祝30周年校慶，舉辦「令人暖心的校園人物」分享活動，邀請全港學校和學生，分享校園內令人暖心的人物和真實故事，藉以表揚教師及員工對學生的照顧。有幼稚園學生表揚校長上門家訪每名畢業生，亦有中學清潔員一直關懷學生而獲表揚。



教大舉辦「令人暖心的校園人物」分享活動，表揚教師及員工無私奉獻。（教大提供）

「令人暖心的校園人物」分享活動吸引全港81間學校參與，提交近2,300份作品，本次活動評審分為特殊學校、幼稚園、小學、中學共4個組別，並於每個學校組別分別選出「十大令人暖心的校園人物」，早前舉行頒獎典禮，分享感人故事。

幼稚園組的得獎學生之一，聖公會荊冕堂葵涌幼稚園倫塏晴同學分享了梁潔明校長上門探訪所有即將畢業同學的家庭，期間用心聆聽家長及孩子的想法，透過親自走訪向每一個家庭傳遞愛。

教大舉辦「令人暖心的校園人物」分享活動，表揚教師及員工無私奉獻。幼稚園組得獎者，聖公會荊冕堂葵涌幼稚園倫塏晴同學（左二）和梁潔明校長（左一）分享（教大提供）

小學組的學生代表包括現時就讀小六、新來港的學生余卓茵同學。她感謝譚慧芬老師在課堂上耐心引導同學，幫助她跨越文化和語言的障礙，親身感受到溫暖，融入新的學習環境。

中學組滬江維多利亞學校羅安怡同學則感謝學校清潔員梁少青女士（青妹），總是透過微笑和簡單的問候傳遞她對學生無微不至的關懷，這一種無形的身教，令他們體會到善良與關愛的重要性。

教大舉辦「令人暖心的校園人物」分享活動，表揚教師及員工無私奉獻。中學組羅安怡同學感謝學校清潔員梁少青（青妹）（圖左）（教大提供）

教大校長李子建出席頒獎禮時表示，深信教育的核心不僅在於知識的傳授，更在於品格的塑造和對社會責任的培養，對一直默默耕耘、付出無私關愛的教育界同工表達最崇高的敬意。是次活動的所有得獎作品亦於中環街巿舉行的教育大學三十周年校慶展出，該展覽旨在展現教大三十年來的歷程與貢獻。