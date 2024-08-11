巴黎奧運｜雙人韻律泳金牌王柳懿王芊懿姐妹　9月孖入教大讀博士

巴黎奧運今日（11日）閉幕，於今早在雙人花樣游泳（韻律泳）比賽項目中奪得金牌的孖生姊妹王柳懿和王芊懿，即將於今年9月來港入讀香港教育大學教育博士（中文班）課程，教大祝賀二人奪得金牌，將向她們頒發2024年成立的專項「傑出運動員獎學金」。



教大表示，兩姊妹8歲起訓練，曾獲獎無數，惟並非一帆風順，王柳懿在五年前因傷病無法參賽，當時只有王芊懿順利入選國家隊。不過兩人終克服困難，贏得今天歷史性勝利，摘中國隊奧運花樣游泳項目的兩個首金。



巴黎奧運雙人韻律泳金牌王柳懿及王芊懿兩姐妹，今年9月入讀教大教育博士（中文班）課程。（央視網圖片）

教大：奧運前已完成入學登記手續

中國隊花樣游泳運動員王柳懿和王芊懿，於香港時間今早（11日）雙人花樣游泳（韻律泳）比賽項目中以566.4783總分奪得冠軍，聯同本月7日的花樣游泳團體賽獲另一面金牌，為中國奪第38面金牌。

教大指，兩人早前已完成入學登記手續，將於今年9月正式成為教大學生。據悉，兩人將結合自己的運動專業，在讀博士期間進行更深入的理論探索和研究。教大表示，將為兩位奧運金牌運動員提供全方位支援，助其入讀相關課程之餘，也能更好地適應校園生活。

+ 2

8歲起訓練 5年前僅一人順利入選國家隊

教大表示，王柳懿和王芊懿在比賽中以「獵豹」為主題，透過快慢版節奏交替變化，配合輕盈靈活的動作，生動地展現出獵豹的動態特點和姿態，憑借精湛的技巧和默契的配合成功完成表演。至於在日前進行的技術自選環節，二人的表演以「蓮」為主題，配合特別設計的泳衣，在中國風音樂襯托下，展現了民族舞的高超技巧。最終兩人在技術自選和自由自選兩個項目獲得總分第一。

教大提及二人自8歲起接受訓練，獲獎無數，然而她們的體壇之路並非一帆風順。於五年前，王柳懿因傷病無法參賽，只有王芊懿順利入選國家隊，並在東京奧運上登上領獎台，不過兩人最終克服困難，贏得今天的歷史性勝利。

教大表示會向9月入讀的巴黎奧運雙人韻律泳金牌王柳懿及王芊懿(中)兩姐妹頒傑出運動員獎學金。（央視網圖片）

教大校長：兩人頑強拼搏的精神可激勵學生及年輕人

教大校長李子建、健康與體育學系，以及教大一眾師生對兩人所取得的驕人成績致以熱烈祝賀。李表示，她們奮進的歷程展現出百折不撓的意志和矢志不渝的決心，並期望她們加入教大後，「她們頑強拼搏的精神能更好地激勵我們的學生及更多年輕人為夢想而奮鬥，為實現目標全力以赴。」

巴黎奧運雙人韻律泳金牌王柳懿及王芊懿兩姐妹，今年9月入讀教大教育博士（中文班）課程。（央視網圖片）

教大至今錄取近140名精英運動員

教大稱校方是「精英運動員友好大學」，致力為精英運動員提供特別收生機制和彈性學習配套，鼓勵運動員在運動專業和學術研究方面做雙軌發展。 教大亦是首間與香港體育學院簽訂合作備忘錄的教資會院校，為精英運動員提供入讀大學和持續深造的機會。2010年至今，教大已錄取近140名精英運動員入讀本校的不同課程；本屆奧運會則共有9名教大學生和校友獲參賽資格。