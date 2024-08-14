教大30周年校慶展覽　回顧百年香港師範教育發展

香港教育大學為慶祝成立30周年，由本月10日起至18日，於中環街市舉辦「百載師道．三秩桃李︰香港教育大學三十周年校慶展覽」，展出珍貴圖片、影像及歷史資料，讓大眾了解教大逾百年的歷史傳承，及香港教育的發展。



香港教育大學舉辦「百載師道．三秩桃李︰香港教育大學三十周年校慶展覽」，展出珍貴圖片、影像及歷史資料，上周六（8月10日）於中環街市舉行活動開幕典禮。（香港教育大學提供）

展覽內容分為四部分：第一部分回顧教大以至香港師範教育的發展歷史；第二部分詳述教大多年來的重要里程；第三部分介紹教大培育的優秀人才及他們所取得的重要成就；第四部分聚焦教大多年來推動師德和價值觀教育方面的成果。為了貫徹教大對全球可持續發展的承諾和支持，展覽特別選用了大量環保材料。

「百載師道．三秩桃李︰香港教育大學三十周年校慶展覽」，展出珍貴圖片、影像及歷史資料，讓大眾了解教大逾百年的歷史傳承，及香港教育的發展。（香港教育大學提供）

教大校董會副主席陳浩華於日前的活動開幕典禮致辭時表示，教大由最初只提供證書課程的單一學科院校，發展為一所以師範教育為主、涵蓋多元學科的大學，展望教大在未來持續實踐教育願景，為香港社會、以至國家及國際社會作出貢獻。

教大校長李子建則表示，本港目前逾80%的幼稚園及小學教師，以及30%的中學教師為教大或前師範學院畢業生，而最新公布的「2024年QS世界大學學科排名」中，教大於教育領域位列全球二十強，卓越表現備受國際認同。他指教大將繼續進一步建構多元學科環境、拓展學術領域、強化教師專業和操守，及推廣師德及價值觀教育，為香港特區及國家培育優秀人才。