逾百名女生創意構想助弱勢社群　設計智能尿袋助病患活出自在生活

撰文：冼念書
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為鼓勵女生思考女性在社會的角色和可能性，通過發揮創意譜寫自己的未來，青年成就香港部舉辦活動，獲逾150名來自29間中學的中四至中六女生，組成28支隊伍參加學習夏令營，為弱勢社群打造創新方案進行比賽。結果由聖公會林裘謀中學隊伍「破曉Dawn」設計專為長期病患而設的Urinique實時尿袋監察系統獲得冠軍，產品希望助患者過自信自在的生活。

奪得冠軍的作品Urinique是專為需使用尿袋的長期病患而設。

活動今年第三屆舉行，在為期一週活動中，學生參與設計思維工作坊、專家分享，並由28名商界義工提供經驗和專業知識，助學生完成高難度挑戰，培養學生的創意、團隊合作和溝通能力等。

冠軍作品助尿袋使用者不被束縛

在比賽中奪得冠軍的作品Urinique是專為需使用尿袋的長期病患而設，共有三大功能。第一是智能檢測儀器，可以實時監察尿液的pH值（酸鹼值）、血糖和蛋白質。第二是檢測結果會傳送到用戶手機的應用程式。第三是客製化小型配套袋，具防水功能及美觀，同時設有裝置提醒用戶要清倒袋中的尿液。

智能尿袋採用普通斜揹袋，讓使用者平時不用顧及這個袋的存在，可以行動自如。隊員楊欣熹表示，希望使用者可以和普通人一樣擁有不被束縛的生活。設計團隊希望未來有機會與醫院復康店合作，並考慮利用所得獎金申請專利及展開產品研究，期望產品能幫助長期病患。

亞軍作品「捕手Catcher」是為低收入的在職單親媽媽設計手機應用程式 Dollar Beauty，提供 AI 實時美妝建議、教學及購買折扣美妝產品的功能。

亞軍作品助單親媽媽提升自信

亞軍由伊利沙伯中學舊生會中學隊伍，以幫助低收入單親媽媽的手機應用程式「捕手Catcher」。 內置美妝教學、皮膚分析資訊及交流互動平台等功能。其中重點功能是「便利魔鏡」，利用人工智能教單親媽媽如何化妝，希望能夠幫助低收入單親媽媽提升自信和社會地位。

至於季軍隊伍沙田培英中學，設計了專為色弱色盲人士而設的手機應用程式「Asta」，可為色弱色盲人士推介最適合的色彩配搭和化妝品，以濾鏡幫助他們如正常人般化妝，幫助他們克服困難，促進到社會共融。

決賽評判包括（由左起）Lancôme品牌總經理黃國峻、青年成就香港部董事會成員；Astera Capital Partners 創始合夥人兼行政總裁郭基浩、香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍、太古資源有限公司董事總經理譚錦儀、埃森哲大中華區戰略與咨詢董事總經理黃雪明。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧表示，香港女性有很多角色，也有特別的觸覺去了解身邊的社群，希望大家可以思考女性在社會、家庭、工作世界裡如何自處，如何讓世界變得更加好。

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