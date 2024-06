救助兒童會活動助中學生認識氣候變化　優勝隊伍免費赴美日泰交流

救助兒童會在世界各地開展為期5年的「Generation Hope」計劃,旨在推動各國共同關注氣候變化和貧富差距議題,呼籲各界共同為兒童建立一個正面和光明的未來,救助兒童會今年會透過一系列活動,啟發學生對氣候變化的認識。除了電影放映、體驗活動和設計思維工作坊之外,優勝隊伍更有機會在9月或11月代表香港參與分別於泰國、紐約或日本的國際會議,與其他地區年青人交流,共同表達年青人聲音,費用全免,活動對象為中一至中六學生或12至18歲人士。



救助兒童會今年活動費用全免,活動對象為中一至中六學生或12至18歲人士。(救助兒童會提供)

學生必須在報名表格填寫及後活動的意願,如人數眾多,活動評審團將進行篩選,學生必須提交300字文章進行評審,文章題目會再作公布。如要有機會參加國際會議,必須先獲選參加淨山·淨灘團或體驗式學習(二選一),及後獲選參加設計思維工作坊,及於活動成果展勝出比賽,活動評審團由香港救助兒童會及昆士蘭保險團隊組成,國際會議名額為5至10個,所有費用由香港救助兒童會負責。

報名連結:https://kobo-ee.savethechildren.net/x/rZR4wCl8

查詢電話:21225618

Whatsapp:95407164(Karen)

電郵:advocacy.hk@savethechildren.org

活動希望參加者關注氣候變化。(救助兒童會提供)

氣候變化電影放映及座談會(必須出席)

日期:6月30日(星期日)

時間:下午3時至6時30分

地點:嘉禾黃埔

簡介:播放關於氣候變化的電影,邀請嘉賓分享環保及可持續發展議題。

救助兒童會今年會透過一系列活動,啟發學生對氣候變化的認識。(救助兒童會提供)

淨山•淨灘團(二選一)

日期:7月7日 (星期日)

簡介:透過清理及統計山林和海灘上的垃圾,了解平日製造的垃圾,從而推動源頭減廢理念。

體驗式學習- 午夜歷奇(二選一)

日期:7月19日 (星期五)

地點:世界自然基金會教育中心

簡介:深入米埔自然保護區了解如何實踐永續生活模式。

參加考有望和其他地區年青人交流。(救助兒童會提供)

設計思維工作坊及成果展(完成以上活動後獲選參加)

日期:7月28日,8月5日及18日

地點:太古坊QBE辦公室

簡介:通過設計思維框架,探討社區規劃的問題,並制定可持續的解決方案。

國際會議 (成果展優勝隊伍有機會參加)

(1) 聯合國未來高峰會

日期:9月下旬

會議地點:紐約

形式:親身

(2) SEA of Solutions

日期:9月下旬

會議地點:曼谷

形式:親身或網上

(3) Convention on the Rights of the Child Forum 2024

日期:11月7-12日

會議地點:東京

形式:親身