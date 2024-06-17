救助兒童會活動助中學生認識氣候變化　優勝隊伍免費赴美日泰交流

救助兒童會在世界各地開展為期5年的「Generation Hope」計劃，旨在推動各國共同關注氣候變化和貧富差距議題，呼籲各界共同為兒童建立一個正面和光明的未來，救助兒童會今年會透過一系列活動，啟發學生對氣候變化的認識。除了電影放映、體驗活動和設計思維工作坊之外，優勝隊伍更有機會在9月或11月代表香港參與分別於泰國、紐約或日本的國際會議，與其他地區年青人交流，共同表達年青人聲音，費用全免，活動對象為中一至中六學生或12至18歲人士。



救助兒童會今年活動費用全免，活動對象為中一至中六學生或12至18歲人士。（救助兒童會提供）

學生必須在報名表格填寫及後活動的意願，如人數眾多，活動評審團將進行篩選，學生必須提交300字文章進行評審，文章題目會再作公布。如要有機會參加國際會議，必須先獲選參加淨山·淨灘團或體驗式學習（二選一），及後獲選參加設計思維工作坊，及於活動成果展勝出比賽，活動評審團由香港救助兒童會及昆士蘭保險團隊組成，國際會議名額為5至10個，所有費用由香港救助兒童會負責。

報名連結：https://kobo-ee.savethechildren.net/x/rZR4wCl8

查詢電話：21225618

Whatsapp：95407164（Karen）

電郵：advocacy.hk@savethechildren.org

活動希望參加者關注氣候變化。（救助兒童會提供）

氣候變化電影放映及座談會（必須出席）

日期：6月30日（星期日）

時間：下午3時至6時30分

地點：嘉禾黃埔

簡介：播放關於氣候變化的電影，邀請嘉賓分享環保及可持續發展議題。

救助兒童會今年會透過一系列活動，啟發學生對氣候變化的認識。（救助兒童會提供）

淨山•淨灘團（二選一）

日期：7月7日 （星期日）

簡介：透過清理及統計山林和海灘上的垃圾，了解平日製造的垃圾，從而推動源頭減廢理念。

體驗式學習- 午夜歷奇（二選一）

日期：7月19日 （星期五）

地點：世界自然基金會教育中心

簡介：深入米埔自然保護區了解如何實踐永續生活模式。

參加考有望和其他地區年青人交流。（救助兒童會提供）

設計思維工作坊及成果展（完成以上活動後獲選參加）

日期：7月28日，8月5日及18日

地點：太古坊QBE辦公室

簡介：通過設計思維框架，探討社區規劃的問題，並制定可持續的解決方案。

國際會議 （成果展優勝隊伍有機會參加）

(1) 聯合國未來高峰會

日期：9月下旬

會議地點：紐約

形式：親身

(2) SEA of Solutions

日期：9月下旬

會議地點：曼谷

形式：親身或網上

(3) Convention on the Rights of the Child Forum 2024

日期：11月7-12日

會議地點：東京

形式：親身