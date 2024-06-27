中學生研發免提追蹤買餸車　DSE放榜前獲科大直接取錄盼貢獻社會

「01教育」去年報道天主教培聖中學學生團隊研發免提追蹤買餸車，其中團隊成員之一朱兆邦成功透過「學校推薦直接錄取計劃」（SDNAS），在文憑試放榜前獲科技大學直接取錄入讀綜合系統與設計課程。



科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，今年透過「學校推薦直接錄取計劃」推薦入讀科大的學生較去年增加逾五成，而獲取錄學生更可獲發一筆過獎學金。另外，今年科大透過「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA）取錄4位學生，當中包括港隊乒乓球及帆船運動員，學生運動員最多可延期兩倍時間畢業。



科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳（中）與透過「學校推薦直接錄取計劃」和「學生運動員學習支援及入學計劃」24學年新生合照，包括易希澧（左一）、傅明翰（左二）、朱兆邦（右二）、江芷林（右一）。（盧嘉傑攝）

科大延續創科夢 創業成未來大計

朱兆邦自中二時前往元朗攸潭尾村探訪，發現當地長者外出買餸不便，啟發他研發無需手提即可跟著長者走的買餸車。之後他一直積極研發買餸車，經多次改良後，現時已發展至第三代。惟他表示現時買餸車的「跟人效果」和「避障效果」並未完美，「跟人」方面要加上人面識別的技術，而加上雷達應可改善「避障」功能。

天主教培聖中學學生朱兆邦（中）研發免提追蹤買餸車，獲校方推薦參加「學校推薦直接錄取計劃」，於文憑試放榜前獲科大取錄，入讀跨學科學院理學士（綜合系統與設計）課程。（盧嘉傑攝）

朱兆邦表示，若要將發明量產推出市場，需先解決成本問題，因為現時買餸車使用其他公司的配件，若大量生產需要購入版權，再加上需要自製買餸車內的晶片，直言價錢涉及「上百萬元」。他希望未來在科大學習期間，能持續改進買餸車的性能，從而吸引投資者再大量生產。另外，他亦觀察到不少長者長期於餐廳等地方乘涼，故打算研發永遠背對太陽的涼亭，讓長者有更多合適地方乘涼。

民生書院的傅明翰同樣透過「學校推薦直接錄取計劃」入讀科大。他從小對科學感興趣，中一、二參加了科大的資優課程，中四更兼讀科大的電腦課程和大學生一起上課。他表示，過往曾發明是睡意檢測app，能夠透過監控司機閉上眼睛，從而發出警報聲，減少發生交通意外的風險。

民生書院的傅明翰（右二）透過「學校推薦直接錄取計劃」入讀科大，並講解他發明的睡意檢測app。（盧嘉傑攝）

談及未來發展，朱兆邦及傅明翰皆以創業為目標，其中朱兆邦期望未來能親手以自己能力幫助香港的問題，並表示希望「留下足印，貢獻社會」。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，今年科大今年共有19個課程接受中六生透過「學校推薦直接錄取計劃」申請入學，最終有七十多人循此計劃申請入學，比去年增加逾五成，最終逾八成獲取錄，最終58名申請者選擇入學。

每名透過「學校推薦直接錄取計劃」入讀科大的學生將可獲五萬元獎學金，另可按文憑試考獲的「星星」數目獲得相應的入學獎學金。

運動員可選擇雙倍時間畢業

另外劉夢琳表示，科大今年透過「學生運動員學習支援及入學計劃」取錄4名運動員學生，他們將獲全額學費和生活費6萬元。他們可按需要延長畢業期至最多8年，同時校方會為運動員特別安排上課時間、提供物理治療及心理輔導等服務，確保他們於科大能同時向學習及運動目標進發。

科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳（中）。（盧嘉傑攝）