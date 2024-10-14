路德會協同中學國際文化校園　營造英語氛圍提升學生自信

撰文：金敏琍 盧勁揚
出版：更新：

要有效提升學生英語水平不能單靠死記硬背，為此深水埗的路德會協同中學為學生營造沉浸式英語學習氛圍，例如每年邀請美國宣教士到校與學生交流，安排學生拜訪外國領使，以及安排學生與國際學校作體育交流，讓學生有機會實際運用英語，提升學生的自信心。此外，學校亦推行為期三年的社區探索活動，鼓勵學生走出校園。

路德會協同中學校長陳婉玲指，學校的特色之一提供良好的英語語境，學生入讀學校之後英文水平明顯提升。（盧翊銘攝）

隨校長英語領禱　提升自信心

學生要學好英語就要營造良好語境和氛圍。校長陳婉玲表示，學校由美國路德會宣教士創立，所以每年都會邀請美國宣教士到校交流的傳統，而她亦會刻意揀選英語一般的學生帶領全校英語早禱，「他們最初在一篇祈禱文中，很多生字都不認識，經耐心教導後，會邀請學生在中央廣播中，用英語帶領全校早禱，他們沒想過可以做得到，建立起信心來。」

路德會協同中學會與不同國際學校聯繫，定期舉行豐富的學生交流活動，以營造國際文化校園氛圍。（路德會協同中學提供）

到訪領使家居　以英語閒話家常

此外，校方去年安排了不同年級的學生，到訪外國領使家居進行晚宴，令學生們眼界大開，除了學習不同國家的文化、餐桌禮儀，更重要是學生必須說英語。陳校長笑言，「是好難得的經驗，學生們好開心，笑言將畢生所學到的英語，在兩個多小時飯局中全部運用出來。」

接待國際學校生　教打投球互相交流

青年人之間的相處、共同參與活動，亦能快速提升學生英語水平，因此學校定期與國際學校舉辦交流活動。陳校長舉例，香港國際學校的學生會到校教學生打投球，而兩校學生亦會互訪上課，為學生提供更多使用英語的機會。

師生玩VR開發元宇宙　進行社區探索

校方近年亦推動社區文化學習體驗，推出三個階段的社區探索活動，讓學生走進深水埗社區，與不同背景人士交流，讓學生在實際生活中，認識彼此文化和生活方式。

由老師帶領下，學生們透過VR及製作元宇宙，深入社區，了解社區文化，並將所見所聞結集成書，在書展及社區節介紹與大眾認識。上圖左五為路德會協同中學校長陳婉玲。（盧翊銘攝）

陳校長稱，社區探索計劃首階段同學會學習拍攝、繪畫、製作VR用沉浸式方法進行探索。第二階段就是開發一套與社區密切的關係的3D元宇宙遊戲；計劃最後階段，就是由一眾師生合力撰察一本社區考察書籍《吾土吾情》，詳細記錄他們的學習過程，並在書展及社區節中分享他們的學習成果。

籌辦多元活動　畢加索真跡校內快閃展

香港現正發展為中外文化藝術交流中心，校方亦積極培養創意產業及藝術人才。藝術發展科不單以音樂為主線，更加插不同藝術媒介，如舞蹈、美術、繪畫及雕塑，甚至曾安排著名藝術家畢加索，以及日本當代藝術家草間彌生的真跡在校內快閃展出。

路德會協同中學校長陳婉玲表示，校園曾舉行草間彌生真跡的快閃展覽，同學有機會大開眼界。（盧翊銘攝）

陳校長表示，活動由校友安排上述兩位藝術家十多幅作品在校內快閃展出，讓同學有機會大開眼界，而同學們亦創造了很多藝術品向兩位大師致敬。

培養堅毅熱誠　帆船高球欖球有得玩

校內多元活動除了靜態藝術，更有培養堅毅熱誠的體育活動。今年校方更增設帆船活動，希望為學生帶來非一般體驗。「除了一般的球類運動，校方亦與不同機構舉辦一些較少接觸運動，如欖球、高爾​​夫球、棒球、合球等，今年10月中，學生更有機會到清水灣遊艇會學習駕駛帆船。」

自發提早回校練習興趣　佛教中華康山學校着重培養學生內在動力教育局首辦大型中小學書法活動　逾千師生揮毫賀國慶西貢崇真小學推生態先鋒跨學科課程　以社區資源教學生保育大自然全港首間電車主題學校圖書館開幕　還原經典電車車廂展示多項文物
01教育
校長專訪