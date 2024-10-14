路德會協同中學國際文化校園　營造英語氛圍提升學生自信

要有效提升學生英語水平不能單靠死記硬背，為此深水埗的路德會協同中學為學生營造沉浸式英語學習氛圍，例如每年邀請美國宣教士到校與學生交流，安排學生拜訪外國領使，以及安排學生與國際學校作體育交流，讓學生有機會實際運用英語，提升學生的自信心。此外，學校亦推行為期三年的社區探索活動，鼓勵學生走出校園。



路德會協同中學校長陳婉玲指，學校的特色之一提供良好的英語語境，學生入讀學校之後英文水平明顯提升。（盧翊銘攝）

隨校長英語領禱 提升自信心

學生要學好英語就要營造良好語境和氛圍。校長陳婉玲表示，學校由美國路德會宣教士創立，所以每年都會邀請美國宣教士到校交流的傳統，而她亦會刻意揀選英語一般的學生帶領全校英語早禱，「他們最初在一篇祈禱文中，很多生字都不認識，經耐心教導後，會邀請學生在中央廣播中，用英語帶領全校早禱，他們沒想過可以做得到，建立起信心來。」

路德會協同中學會與不同國際學校聯繫，定期舉行豐富的學生交流活動，以營造國際文化校園氛圍。（路德會協同中學提供）

到訪領使家居 以英語閒話家常

此外，校方去年安排了不同年級的學生，到訪外國領使家居進行晚宴，令學生們眼界大開，除了學習不同國家的文化、餐桌禮儀，更重要是學生必須說英語。陳校長笑言，「是好難得的經驗，學生們好開心，笑言將畢生所學到的英語，在兩個多小時飯局中全部運用出來。」

接待國際學校生 教打投球互相交流

青年人之間的相處、共同參與活動，亦能快速提升學生英語水平，因此學校定期與國際學校舉辦交流活動。陳校長舉例，香港國際學校的學生會到校教學生打投球，而兩校學生亦會互訪上課，為學生提供更多使用英語的機會。

師生玩VR開發元宇宙 進行社區探索

校方近年亦推動社區文化學習體驗，推出三個階段的社區探索活動，讓學生走進深水埗社區，與不同背景人士交流，讓學生在實際生活中，認識彼此文化和生活方式。

由老師帶領下，學生們透過VR及製作元宇宙，深入社區，了解社區文化，並將所見所聞結集成書，在書展及社區節介紹與大眾認識。上圖左五為路德會協同中學校長陳婉玲。（盧翊銘攝）

陳校長稱，社區探索計劃首階段同學會學習拍攝、繪畫、製作VR用沉浸式方法進行探索。第二階段就是開發一套與社區密切的關係的3D元宇宙遊戲；計劃最後階段，就是由一眾師生合力撰察一本社區考察書籍《吾土吾情》，詳細記錄他們的學習過程，並在書展及社區節中分享他們的學習成果。

籌辦多元活動 畢加索真跡校內快閃展

香港現正發展為中外文化藝術交流中心，校方亦積極培養創意產業及藝術人才。藝術發展科不單以音樂為主線，更加插不同藝術媒介，如舞蹈、美術、繪畫及雕塑，甚至曾安排著名藝術家畢加索，以及日本當代藝術家草間彌生的真跡在校內快閃展出。

路德會協同中學校長陳婉玲表示，校園曾舉行草間彌生真跡的快閃展覽，同學有機會大開眼界。（盧翊銘攝）

陳校長表示，活動由校友安排上述兩位藝術家十多幅作品在校內快閃展出，讓同學有機會大開眼界，而同學們亦創造了很多藝術品向兩位大師致敬。

培養堅毅熱誠 帆船高球欖球有得玩

校內多元活動除了靜態藝術，更有培養堅毅熱誠的體育活動。今年校方更增設帆船活動，希望為學生帶來非一般體驗。「除了一般的球類運動，校方亦與不同機構舉辦一些較少接觸運動，如欖球、高爾​​夫球、棒球、合球等，今年10月中，學生更有機會到清水灣遊艇會學習駕駛帆船。」