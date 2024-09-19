自發提早回校練習興趣　佛教中華康山學校着重培養學生內在動力

賴床不願上學原來並非孩子們每日的「指定動作」！位於東區的佛教中華康山學校就有好方法令學生自動自覺起床上學，部份學生更會自發提早回校參加練習，關鍵就是幫助學生找到自己的興趣，並提供發揮空間，讓學生喜歡上學。



學校連續10年榮獲關愛校園榮譽，馬中駿校長接受「01教育」專訪時表示，教師致力讓每一位同學都能感受到學校給予他們的關愛，會運用科技來留意學生的日常表現，主動了解學生在學業和品行方面的變化，由老師作出適當的跟進和支援。學校於本學年更加入了關愛基金在校課後託管服務計劃，學生放學後可以在校接受功課輔導、溫習和參加活動。



學校活動中試出興趣 栽培小朋友切忌心急

佛教中華康山學校的音樂堂使用了陶笛，音色比傳統的牧童笛好之餘，亦更容易吹奏，有助提升學生對樂器的興趣。（佛教中華康山學校提供）

「Let everyone shine」是學校的口號，馬校長希望每位學生都找到屬於他們發光發亮的地方。他說每位學生都有其專長，可能是讀書、口才或運動，故學校在一年級便開始鼓勵學生尋找自己的專長和興趣，並提供不同的課程選擇，例如在藝術方面就有古箏和口風琴等音樂課程，較靜態的就有圍棋以及各種體育運動等。他說，栽培學生切忌心急，應要給予他們適當的空間，讓學生慢慢發展興趣。

要讓同學投入活動並非提供教練或硬件等配套就足夠，馬校長強調要讓學生在學習的過程中找到熱情。他特意在學校圖書館加入與不同興趣有關的漫畫，例如籃球的《男兒當入樽》、圍棋的《棋魂》、足球的《足球小將》等，形容漫畫可以是活動的延伸，學生閱讀後「熱情又再多一啲」，從而發自內心地喜歡該項課外活動，「你唔叫佢都自己起身返嚟打波跳舞」。他又補充指，當學生對某項活動產生興趣後，學校會給予們參加不同比賽或在台上表演的機會，「引佢哋去喜歡呢件事」，從而獲得滿足感。

佛教中華康山學校馬中駿校長手持的正是學校圖書館內的漫畫，他笑言當中不乏絕版漫畫，又說日本每次有與運動相關的漫畫大熱，該項運動在日本就會獲得相當的發展。（盧勁揚攝）

+ 1

兩位鍾情跳舞和打籃球的唐子月和吳玥曉便是例子，自從她們開始跳舞和打籃球後，都會願意花額外時間回校或留校練習。唐子月即使沒有導師特別安排，都會為了早點回校練習，每晚做完功課後便會上床休息，然後一早回校練習跳舞。她為了在台上有完美的演出，試過整個星期都提早回校不斷練習同一舞步。

插班生變化大 提供空間培養內在動力

佛教中華康山學校馬中駿校長直言，雖然學校並非名校，但學生都有名校生的質素，有家長就曾向他反映，感謝學校提供一個這麼好的學習環境讓學生成長。（盧勁揚攝）

學校的另一特點是對學生的關愛及照顧。馬校長憶述學校曾有插班生的成績和品行於入學時都不太理想，後來在老師和同輩的鼓勵下慢慢變得不抗拒上學，全因融洽的師生關係讓他喜歡上學。另外，學生轉校後因為不同的配套幫助而「做功課快咗」，有更多時間研究自己感興趣的無人機，正循環下提升了學習動機。他強調「你畀啲空間佢，佢自然會做得好，呢個就係內在動力」。

日常課堂之中，老師為了更好地支援學生和培養學生有自信，會透過資訊系統紀錄學生的課堂表現，按需要設立加分項目，並就學生不同的表現給予分數，例如團隊合作、有愛心、好學、誠實、熱心助人等等。老師可以從中觀察到學生在學術和品德上的表現，然後作出適當的關心和跟進，例如在課後主動找學生了解是否有不同困難，讓學生及時得到幫助。

東區唯一學校參加託管服務計劃 減在職家長壓力

佛教中華康山學校馬中駿校長表示，參加關愛基金在校課後託管服務計劃的學生於課後可以留在學校學習或參加活動。家長如有需要，於週末一樣可以使用服務。（盧勁揚攝）

為了更全面地照顧學生，學校於本學年正式加入關愛基金在校課後託管服務計劃，是東區唯一一間加入此計劃的學校。家長每月只需要支付$1,500元，學生放學後即可留在學校做功課和參加課後活動，現場有社工和導師提供輔導，方便不同類型家長的需要，幫助在職家長舒緩壓力。

佛教中華康山學校即將迎來80周年校慶大日子，明年將會舉辦學校開放日、運動會和一系列的慶祝活動，與校友、學生和家長同樂。展望未來，馬校長希望每位學生都能愉快學習，感受到學校的關愛及找到屬於自己的亮點。