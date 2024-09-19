自發提早回校練習興趣 佛教中華康山學校着重培養學生內在動力
賴床不願上學原來並非孩子們每日的「指定動作」！位於東區的佛教中華康山學校就有好方法令學生自動自覺起床上學，部份學生更會自發提早回校參加練習，關鍵就是幫助學生找到自己的興趣，並提供發揮空間，讓學生喜歡上學。
學校連續10年榮獲關愛校園榮譽，馬中駿校長接受「01教育」專訪時表示，教師致力讓每一位同學都能感受到學校給予他們的關愛，會運用科技來留意學生的日常表現，主動了解學生在學業和品行方面的變化，由老師作出適當的跟進和支援。學校於本學年更加入了關愛基金在校課後託管服務計劃，學生放學後可以在校接受功課輔導、溫習和參加活動。
學校活動中試出興趣 栽培小朋友切忌心急
「Let everyone shine」是學校的口號，馬校長希望每位學生都找到屬於他們發光發亮的地方。他說每位學生都有其專長，可能是讀書、口才或運動，故學校在一年級便開始鼓勵學生尋找自己的專長和興趣，並提供不同的課程選擇，例如在藝術方面就有古箏和口風琴等音樂課程，較靜態的就有圍棋以及各種體育運動等。他說，栽培學生切忌心急，應要給予他們適當的空間，讓學生慢慢發展興趣。
要讓同學投入活動並非提供教練或硬件等配套就足夠，馬校長強調要讓學生在學習的過程中找到熱情。他特意在學校圖書館加入與不同興趣有關的漫畫，例如籃球的《男兒當入樽》、圍棋的《棋魂》、足球的《足球小將》等，形容漫畫可以是活動的延伸，學生閱讀後「熱情又再多一啲」，從而發自內心地喜歡該項課外活動，「你唔叫佢都自己起身返嚟打波跳舞」。他又補充指，當學生對某項活動產生興趣後，學校會給予們參加不同比賽或在台上表演的機會，「引佢哋去喜歡呢件事」，從而獲得滿足感。
兩位鍾情跳舞和打籃球的唐子月和吳玥曉便是例子，自從她們開始跳舞和打籃球後，都會願意花額外時間回校或留校練習。唐子月即使沒有導師特別安排，都會為了早點回校練習，每晚做完功課後便會上床休息，然後一早回校練習跳舞。她為了在台上有完美的演出，試過整個星期都提早回校不斷練習同一舞步。
插班生變化大 提供空間培養內在動力
學校的另一特點是對學生的關愛及照顧。馬校長憶述學校曾有插班生的成績和品行於入學時都不太理想，後來在老師和同輩的鼓勵下慢慢變得不抗拒上學，全因融洽的師生關係讓他喜歡上學。另外，學生轉校後因為不同的配套幫助而「做功課快咗」，有更多時間研究自己感興趣的無人機，正循環下提升了學習動機。他強調「你畀啲空間佢，佢自然會做得好，呢個就係內在動力」。
日常課堂之中，老師為了更好地支援學生和培養學生有自信，會透過資訊系統紀錄學生的課堂表現，按需要設立加分項目，並就學生不同的表現給予分數，例如團隊合作、有愛心、好學、誠實、熱心助人等等。老師可以從中觀察到學生在學術和品德上的表現，然後作出適當的關心和跟進，例如在課後主動找學生了解是否有不同困難，讓學生及時得到幫助。
東區唯一學校參加託管服務計劃 減在職家長壓力
為了更全面地照顧學生，學校於本學年正式加入關愛基金在校課後託管服務計劃，是東區唯一一間加入此計劃的學校。家長每月只需要支付$1,500元，學生放學後即可留在學校做功課和參加課後活動，現場有社工和導師提供輔導，方便不同類型家長的需要，幫助在職家長舒緩壓力。
佛教中華康山學校即將迎來80周年校慶大日子，明年將會舉辦學校開放日、運動會和一系列的慶祝活動，與校友、學生和家長同樂。展望未來，馬校長希望每位學生都能愉快學習，感受到學校的關愛及找到屬於自己的亮點。