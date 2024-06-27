港教育界上海交流　施俊輝：政府持續以多元化方式推STEAM教育

教育局副局長施俊輝今日（27日）總結本月中聯同本港教育界到上海的交流經驗，指此行令他深刻感受到國家對於「強師賦能」的重視。「教育大計、教師為本」，要培養學生具備新思維，必先要拓寬教師的國際視野，以及對教育大格局的理解。他又稱，教育局將持續以「普及化、趣味化、多元化」方式推展STEAM教育。



香港數學和科學課程領導上海交流團本月中訪上海，教育局副局長施俊輝（前排中）與上海復旦大學副校長陳志敏教授（前排右六）會面。（教育局網站圖片）

他於本月中與課程發展議會主席潘偉賢教授，聯同40位學者專家、校長、教師及教育局同事，到上海了解當地在數學和科學教育方面的最新發展，及國家推動創科教育的經驗。他指，內地中小學課程着力發展核心素養，強調綜合性和關聯性，並且緊貼創科和數字教育的發展，與香港中小學STEAM相關課程的發展方向不謀而合。

上海期間，施俊輝（右）到訪位於楊浦區五角場的創新創業學院，與學院院長楊苓（中）和鮑勇劍教授（左）會面。（教育局網站圖片）

他們到訪上海數學與交叉學科研究院，與內地專家交流，其中一個焦點是STEAM教育應走向普及化還是精英化，大家均認為兩者是相輔相成。香港發展STEAM教育是「兩條腿走路」，一方面推動普及化，將STEAM教育融入課程，提升整體學生的能力，以綜合運用數理科技的知識和技能；另一方面加強發展拔尖，着重資優人才培育，浮尖展才。他們又訪問設於上海師範大學的聯合國教科文組織教師教育中心。中心主任張民選教授在座談會中提出創科教育應強調「可遷移、跨學科、需過程」的理念，施俊輝稱十分認同這看法。新時代的數理科技教育不應是割裂的，更重要是透過協同效應，培養學生綜合運用跨範疇知識和技能的能力。此外，又與上海教育科學研究院、復旦大學和華東師範大學，及上海兩所中小學的專家進行交流。