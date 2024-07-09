天主教教區小學辦聯校STEAM比賽　學生兩日完成方案訓練創意維

撰文：盧勁揚
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天主教教區小學早前舉辦聯校「塔冷通創意思維挑戰 Talanton Challenge（TC）」，參加比賽的學生需要按照比賽當天發出的題目，運用有限資源及時間設計合適方案，並製作成品及進行匯報，期望比賽能夠讓培養學生的解難能力及創新思維，並從中學習設計思維、項目管理及網絡安全的知識、技能及態度。

天主教教區小學早前舉辦「塔冷通創意思維挑戰 Talanton Challenge（TC）」，學生完成作品後將分別向多位評審進行匯報。（盧勁揚攝）

天主教教區小學聯校「塔冷通創意思維挑戰 Talanton Challenge（TC）」以教區小學高小學生為主要對象，每所學校最多可派4位學生參賽，為加強各校學生的聯繫及建立團隊文化，比賽特意安排每隊參賽隊伍分別由3所不同學校的學生組成。

比賽於6月21日及22日假聖若瑟英文中學舉行，學生於首日認識小組成員後，將會一起構思概念、申領物資、聽取回饋、製作產品原型、製作簡報、進行匯報。方案評分由大學教授、教育局官員、天主教教育事務處代表、天主教教區中小學幼校長及商界人士擔任，最後選出4個大獎，分別為榮譽大獎、最佳方案設計獎、最佳產品原型獎及最佳團體合作獎。

獲得「榮譽大獎」的隊伍。（盧勁揚攝）

天主教香港教區教育事務主教代表龔廣培於致辭時提到，是次比賽屬天主教教區首次舉辦的塔冷通創意思維挑戰，而是比賽的組隊方式有助淡化學校之間競賽的鬥心，有助學生學習STEAM知識及技能之餘，亦可以促進學生之間的溝通及聆聽，學懂接受不同意見及聲音。他又提到，學生要在短短兩天之中認識新朋友，又要建立工作默契，以盡力完成比賽任務，但可見學生們都無懼困難，積極投入活動。

BDE Agency創辦人、宏利高級分區總監陳寬就說他於評審聆聽各位學生講解時，有不少人都很願意與別人溝通及介紹自己的作品，指出推銷技能在現今社會上擔任任何崗位都十分重要。他又勉勵在場學生，懂得與別人溝通、體恤別人及解問題，對往後的人心比起考試成績更為重要。

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