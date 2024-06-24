深圳教師到將軍澳小學交流　以找電磁鐵磁力大小培養學生推理能力

將軍澳保良局馮晴紀念小學是本學年「內地與香港教師交流及協作計劃」參與學校之一，教育局表示，學校教師與來自深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）的江思萍老師就「落實科學探究 提升STEAM素養」的主題，進行學與教的專業交流，促進深港教師互學互鑒。



深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）江思萍老師觀摩保良局馮晴紀念小學課堂。（教育局提供圖片)

由國家教育部及香港教育局合作推行的「內地與香港教師交流及協作計劃」踏入第20年，至今共有超過1,000所本地學校、逾800位內地專家教師參與。

保良局馮晴紀念小學課程主任蔡嘉權老師表示，適逢國家建國75周年，銳意建設成為教育強國。他說身為教育工作者肩負著推動科教興國的重任，必須不斷提高教學質素，激發學生的創新精神。

深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）江思萍老師（左一）與保良局馮晴紀念小學教師共同備課。（教育局提供圖片)

蔡嘉權老師表表示，學校教師與江思萍老師按照教育局的課程指引，一起設計校本STEAM課程及教材，內容生動有趣，著重培養學生科學思維。江思萍老師又以「生成式AI」為題為校內教師進行專業發展培訓，鼓勵教師在課程中融入人工智慧元素，提升課程的創科內涵，回應社會的發展需求。

江思萍老師為保良局馮晴紀念小學教師進行專業發展培訓。（教育局提供圖片)

保良局馮晴紀念小學教師於是在「小小發明 悅動長者」活動中，指導學生利用微型電腦製作健身器材，送給祖父母和社區長者使用。課業結合AI作數據分析，讓長者了解自己的運動情況。學校亦將舉辦「利市封」、「三角形風箏的設計與製作」、「社歌社服我設計」活動，讓學生體會文生圖和文生音樂的樂趣。

深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）江思萍老師觀看學生探究影響電磁鐵磁力大小的因素。（教育局提供圖片)

此外，江思萍老師以「電磁鐵的磁力大小與甚麼因素有關」課題為例，分享培養學生推理和論證能力的心得。保良局馮晴紀念小學教師受到啟發，在「摩擦力」一課運用探究式教學法，引導學生作出假設、設計方案、動手實驗、分析數據、得出結論，像科學家般思考和研究影響摩擦力的因素。

保良局馮晴紀念小學與深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）結為姊妹學校。（教育局提供圖片)

為期一年的駐校支援計劃接近尾聲，江思萍老師表示，希望與深圳的教育工作者分享在香港的所見所聞，特別是香港學校充滿溫情的領導和管理風格，以及按照學生興趣和能力設計的校本課程等。保良局馮晴紀念小學與深圳市荔園外國語小學（香蜜湖）於2023年12月結為姊妹學校，促進兩地教師交流。