校園天地｜通德學校森林教育融入課程　增添「海陸空」活動元素

通德學校推動森林教育已踏入第8年，教師團隊累積充足經驗，顏校長今年升任校長後，銳意打造「森林課程2.0」，帶領學生探索更廣闊的世界。（內容由通德學校提供）



通德學校推動森林教育，帶領學生探索更廣闊的世界。（通德學校提供）

課程有機結合 成效顯著

通德學校的森林課程不是一門獨立的學科，而是融入貫穿在整個課程之中。顏校長舉二年級為例，每年3月春暖花開，便以「我愛大自然」作課程統整的主題。學生會到鄰近學校的河背水塘行山，感受春天的氣息。回到學校，中文科就教《春曉》和《春晚》兩首古詩，學生還會走到學校的花園一邊賞花一邊朗讀，趣味盎然。

學校期望透過森林課程讓學生學懂堅毅精神與互相尊重。（通德學校提供）

重視經歷 學懂堅毅與尊重

顏校長相信：「學習讓孩子變好，孩子讓世界變好！」她認為教育不應只是死記硬背課本的內容，更重要是學懂如何運用知識。她寄望透過森林課程，在孩子親身經歷的過程中，學懂堅毅精神與互相尊重。

高小學生參加獨木舟課程等具挑戰性的活動。（通德學校提供）

上天下海 多元體驗

森林課程當然不止行山看樹，學校未來會將活動擴展至「海陸空」，將重視堅毅、活動學習的森林教育發展為全方位的體驗學習。例如初小「海洋課程」會到河溪認識生態、到海岸公園研究海洋生物與保育；高小會參與乘風航、游泳課、獨木舟課程等具挑戰性的活動。學校亦正規劃「天際X宇宙」課程，結合來年「小學科學科」課程，由認識飛行動物和飛行原理，到觀星認識宇宙星體、火箭升空。

（內容由通德學校提供）

高小學生參與乘風航活動。（通德學校提供）

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