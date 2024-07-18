校園天地｜STREAM Week擴闊視野啟發潛能　開拓學生多元出路

樂道中學致力於在STREAM教學上為學生提供全方位的學習體驗，於5月6日至5月11日舉辦STREAM Week，全校學生共同參與多元化的互動學習，探索不同行業，為未來的職業發展奠定基礎。（內容由樂道中學提供）



自製Ukulele小吉他 學習彈奏詩歌 培育健康身心靈

學校在 STEAM 的基礎上加入「R」(Religion) 宗教元素，成就了學校特有的STREAM課程。除應用材料力學及繪畫技巧等知識製作Ukulele 小吉他外，學生亦學習彈奏詩歌，陶冶基督教價值觀。宗教主任詹欣銘老師分享：「學生從未製作過屬於自己的Ukulele。他們不僅培養了跨學科知識整合的綜合能力，更能學習彈奏詩歌，有助身心靈發展。」

爬蟲類動物展示 激發學生探索自然奧秘

在STREAM教育中，激發學生對周遭事物的好奇心和探索欲至關重要。通過講座及近距離接觸爬行動物，如球蟒及守宮，讓同學認識動物的特性、明白保護環境的重要性和增強他們對自然科學的興趣。

micro:bit 多足機器人 挑戰極限 開拓創新

在micro:bit 多足機器人活動中，學生可以學習到相關的數理知識、micro:bit 編程技巧，並動手組裝多足機械人，最後共同爭奪最靈活多足機器人榮譽。參與比賽的學生認為：「比賽能讓我學習到不同STEAM知識，也有助培養我的邏輯思維及解難能力。」

HADO閃避球 融合AR技術為學生帶來全新運動體驗

在HADO閃避球活動中，學生可透過手上配戴的特殊手環控制虛擬能量球，AR技術更可精準地分析他們在閃避球競賽中的動作和表現。這項運動娛樂體驗不僅培養學生的體育素質，還能增強他們對新興技術的理解和應用能力。

RoboMaster機器人編程體驗 邁向科技未來

學校希望通過 RoboMaster機器人編程體驗，引導學生主動探索人工智能、機器人等技術，故此特設DJI RoboMaster團體競賽。透過比賽，讓學生認識不同機械部件、人工智能應用及設計機器人的各種動作和功能的技術，如自主導航、目標識別等，以培養學生對機器人技術的興趣和動手能力。

應用AI分析髮質 學生自研專屬洗髮水

怎樣挑選適合的洗髮水是生活的一大難題。學校讓學生通過人工智能技術，分析頭髮的毛囊活性、角質層厚度、油脂分泌等指標，讓學生了解髮質，並設計出專屬的洗髮水配方。同學認為：「這對於我們來說是一次嶄新的體驗，想不到自己也能研發專屬洗髮水配方！」

全校參與 探索STREAM新未來 建構個人職業藍圖

在STREAM Week期間，全校學生可以了解最前沿的技術發展，啟迪未來職業規劃。其中包括：參觀田心消防局及救護站，了解最先進的機械救援方式；參觀柴灣VTC，了解食品快測及3D食品打印；參觀青衣VTC，了解抗震建築、風能發電等資訊。學校STREAM統籌吳冠明主任表示：「是次活動貼合未來社會需求，提供不同的實踐機會予學生，幫助學生發掘潛能，讓學生在瞬息萬變的世界實現更出色的未來。」

（內容由樂道中學提供）

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