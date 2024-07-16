校園天地｜佛法輔導與身心靈成長契合　讓學生擁抱可持續的幸福感

後疫情時代，社會上愈來愈重視身心靈健康的發展，佛教沈香林紀念中學輔導委員會在本年度輔導計劃中加入佛法輔導，更培訓學長成為輔導生，希望學生了解到佛法智慧之餘，更能身體力行，從佛法輔導的角度，幫助初中學生學習如何「面對、接受、處理、放下」煩惱，讓學生能有所禆益。（內容由佛教沈香林紀念中學提供）



沒有道路通往幸福，幸福的本身就是道路；沒有道路通往開悟，開悟的本身就是道路。

學生輔導生正為中一同學進行課後輔導。（佛教沈香林紀念中學提供圖片）

校內的佛法輔導活動由覺醒心靈成長中心的註冊專業佛法輔導員提供，由佛法輔導員與學生進行一對一面談，同時亦根據學生不同的個性、愛好進行各類禪修體驗活動，如跟活躍好動的學生作功夫禪、好靜寡言的學生作茶禪等。由於每一位學生都會必修佛學課，課程中包含了佛理的基礎知識，而學校亦有獨有的禪修室，輔導員能夠引導他們將課堂上學過的佛理實際落實到人生觀、價值觀中，繼而進行各種禪修體驗，讓學生的身心靈得到全面的發展。

除佛法個人輔導外，覺醒心靈成長中心的佛法輔導員帶領同學進行小組禪修練習，練習後在組內再作分享與總結。小組禪修活動增加了同學之間的互動，將輔導員與同學的互動擴大到學生朋輩之間的相互影響，使同學們在課外可以跟同伴一同練習禪修，或遇到困難、挫折時可以與同學分享，強化朋輩之間的連接。

衍空法師帶領行禪。（佛教沈香林紀念中學提供圖片）

而當中所舉辦的「生命定向增進活動」，同學的感受最為深刻。活動當天，校監衍空法師在圓通寺為一眾輔導生進行開示，學生們更參與了一系列的禪修與生命教育活動，讓同學更了解生命、學懂如何處理壓力。出席活動的校內輔導生學長中四級陳煥庭同學表示：「當天的經歷讓我明白以慈悲心、禮貌待人及尊重他人的重要性，亦令我更有意識地去覺察四周的環境及自己的感受。」相信透過當天的參訪活動，學生能進一步理解和學習到佛陀的啟導，從而得到真正幸福和安樂的方法。

對大多數的青少年而言，學佛如擿埴索涂，或是經文晦澀難懂，但如能將佛理融入生活之中，讓青少年從生活中體驗佛理，繼而內化，了解生命的意義，心中有佛，定能擁抱內心的幸福。

（內容由佛教沈香林紀念中學提供）

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