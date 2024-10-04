校長筆記｜熱愛音樂投入學習　轉校生擁抱新契機

文：天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長

轉校，是孩子成長路上一個重大的決定。今年就讀中六的邱傲楠同學，兩年前轉校到伍少梅中學。他在原校學業壓力大、過得不開心，在機緣巧合下透過親戚認識到伍少梅中學，抱著想改變環境的心態申請轉校，最後獲得取錄。



編按：圖右一為邱傲楠同學，左一為與傲楠關係最好的音樂科黃老師。（李建文校長提供）

對學生而言，轉校充滿挑戰和不確定性，不但要適應新的學校文化與學習環境，還要重新認識同學，難免會感到不安。幸好傲楠很快適應了伍少梅大家庭，結交了新朋友，又與老師建立亦師亦友的關係，為他帶來了正面的改變。據老師觀察，曾經對學習失去興趣和對未來感到迷茫的傲楠，這兩年變得開朗、成熟和具責任感，而且對學習更加認真積極，成績與原校相比，有顯著的進步。聽到老師對自己的評價，傲楠表示「在伍少梅十分開心和自由，我有更大空間和心力投入學習，也十分感謝老師對我的教導和關愛。」

除了學業進步外，傲楠亦發掘了新的興趣。與傲楠關係最好的，非任教音樂科的黃家樂老師莫屬。「當年黃sir不是我班主任，也沒有教我任何一科，但我們在音樂室認識了對方。」原來，初來乍到的傲楠，放學會跑到音樂室流連。他和黃sir都是熱愛音樂的同路人，一拍即合。音樂室慢慢聚集很多音樂愛好者，裏面傳出的歌聲、樂器聲和歡笑聲，為放學後的校園增添了生氣，黃sir笑言：「那時候常常被工友投訴，我和學生在音樂室逗留到很晚，影響他們下班。」

（李建文校長提供）

傲楠與同班同學組成了樂隊，名為「緣」，象徵了他與兩位成員在伍少梅中學結下的緣分。「緣」除了放學後在音樂室練習外，也會外出表演，獻唱娛賓、服務社區。在黃sir的帶領下，他們曾經在AIA Vitality公園進行Busking，向市民分享音樂、發放正能量，又參加荃灣光板田村的盛事「大樹菠蘿文化節」，為村民高歌助興，場面十分熱鬧。「緣」在全港中學校際流行樂隊大賽中獲得輕音組亞軍，而傲楠也在聯校音樂大賽2024流行曲獨唱組別中，憑著演唱原創歌曲《燭光樂園》獲得最高評級的金獎。他創作的《燭光樂園》，旋律動聽、歌詞勵志，鼓勵人在失意中振作，化逆境為新機。

此外，傲楠早前參加了香港基督教服務處的活動「深夜狂行」，憑著堅持不懈的精神完成了70公里徒步挑戰，為五名成功挑戰者之一。事後他獲中心邀請到深水埗區內中學擔任嘉賓分享經驗，向該校學生展現正面的個人特質，鼓勵他們勇於面對困難和突破自我，以生命感染生命。

（李建文校長提供）

傲楠曾說過：「感謝校長讓我加入這個大家庭」，其實，我才要感謝傲楠及其父母當年選擇伍少梅中學成為新的夥伴。他的進步和成長，肯定了伍少梅中學的辦學理念：接納和愛護來自不同背景的學生，致力營造充滿喜悅、關愛及安全感的校園，老師實踐「臨在」的精神，陪伴學生成長。對於插班生，學校會提供額外支援，安排老師和同伴幫助他們融入新環境、建立歸屬感及彌補學習差距。校方會與家長保持聯繫，定期溝通和分享學生在校的情況，互相合作。

（李建文校長提供）

光陰荏苒，傲楠已迎來在學校的最後一年。過去兩年，傲楠知道自己的潛力和肯定自己的價值，付出時間和心機，投入在自己熱愛的事物，同時兼顧學業，度過了充實的校園生活。傲楠是應屆文憑試考生，他表示會努力應試、考取佳績，立志成為社工，服務社群，回饋社會。傲楠能在學校找到學習的動機、意義和目標，對未來有所規劃，並能以自己的經歷和音樂作品為他人帶來正面啟示，我十分欣慰和感動，相信這三年的高中生活，會是他人生中彌足珍貴的回憶。

天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長（校長提供）

作者簡介：

李建文

中學校長、社會工作學士、社會科學碩士（輔導）、文學碩士（通識教育）、教育文憑。香港專業輔導協會副院士、香港教育大學亞太領導及變革研究中心教育領導學人。李校長一直相信沒有不愛學習的孩子，多年來致力為學生提供優質教育。李校長關心基層學童及弱勢羣體的學習及生涯發展，並積極推動教育創新、培育未來領袖。

