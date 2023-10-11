伍少梅中學逆市擴班　校長：每月為學生慶生　有歸屬感先讀得開心

香港不少學校近年面臨收生不足問題，葵涌男校天主教慈幼會伍少梅中學卻逆市擴班，本學年中一至中四均能開3班。李建文校長欣喜學生及家長認可校方關愛陪伴及重視表揚的教育實踐，今年更會每月與初中學生切蛋糕慶祝生日，相信每位學生能被看見，他們才讀得開心。



他指不少家長都反映子女入讀後懂得笑及盼望返學，甚至開放日也遇過家長笑問校方可否破例取錄「男校女生」，希望與老師共同努力延續這個關愛的氛圍，未來繼續穩定收生。



李建文校長指老師的關愛讓同學們對學校有歸屬感，家長看到孩子們轉變則能安心，從而建立口碑，苛吸引學生入讀。(資料圖片)

要讓學生愛返學，需要做什麼？李建文校長相信，老師們真心陪伴，關注其身心靈健康是其中一個重要原因，「每個仔都知道老師係喺身邊，唔會收埋自己，例如今年開始初中每個月班主任都為學生慶祝生日，雖只係好小嘅事，但其實有啲同學從沒人會為佢慶祝，這份溫暖對佢哋好重要」。李建文校長指同學們對學校有歸屬感，家長看到孩子們轉變則能安心，相信從而建立口碑，不論區內區外、本地及非華裔的學生都願意入讀。

「學校並非出名的學校，曾有家有三子的媽媽指幼子被派到學校後曾感擔心，但看到入讀後兒子愉快學習，即與學校商量安排另外的兒子也轉學。」李建文校長坦言，校方重視每個學生能被看見，致力發掘他們的能力，「不止學業上，體育、音樂、藝術、溝通能力及與人相處的耐心等，均值得被肯定，這份重視也加強學生的自信」。

李建文校長表示，校方重視每個學生能被看見，致力發掘他們的能力。(資料圖片)

校內以基層學生為主，不少學生居住環境欠佳，學生特別愛留在學校，校方遂於校內設施多花心思，特設不同場景供學生多體驗嘗試， 例如設逾10個特別課室，包括陶瓷室、咖啡室、健身室、烘焙室、跳舞房、「希耆」樂齡科技中心，以及豪宅式「貓舍」，當中的小貓姊弟廣受男生們歡迎，「一話招義工40幾人爭住舉手，鏟屎放糧乜都做，放長假都回校照顧，幫他們培養關懷和責任感，早排貓姐姐病了，同學們都好擔心。」

天主教伍少梅中學校長李建文於校內設立貓舍，領養兩隻貓帶到校園，由學生在上課日一手包辦「剷屎、餵食、陪玩」等工作，「讓學生由家中主子變成貓奴」。（林靄怡攝）

助學生提前裝備 連繫未來與社區

李建文校長指學校亦致力裝備學生應對未來的挑戰，重視他們與未來及社會的聯繫，包括帶學生當義工探訪區內長者了解他們的生活所需，然後度身訂造適合長者的家居科技，例如為無記性長者設計手機程式加強提醒，亦供其家人隨時查看情況以防意外，過程中同學了解到長者生活情況，亦能以科技為他們解難，獲益良多，這些體驗亦會化成養份，成為同學伉日後升學的籌碼。

他指校方亦會邀請校外機構為學生提供不同的課程，例如與阿里巴巴合作提供引入「雲計算」課程，亦與浸會大學合作提供「多媒體故事」高中應用學習課程，後者如學生表現良好，更有機會獲浸大「有條件取錄」，即在文憑試考獲指定成績即獲取錄入學。