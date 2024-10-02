學生齊跳手勢舞破健力士世界紀錄　心感榮幸讚嘆場面震撼難以忘懷

撰文：凌雯靜
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九龍婦女聯會聯同油尖旺民政事務處於上周日（9月29日）舉辦「愛我中華　千年傳承共舞動」活動，以1,5552人齊跳手勢舞刷新「最多人線上及線下同時跳統一編舞舞蹈」的健力士世界紀錄。保良局陸慶濤小學是參與活動的學學校之一，其中4名學生於接受訪問時均表示對於成功刷新紀錄均感到十分感動。

保良局陸慶濤小學4名出席活動的小學生對打破紀錄十分雀躍，左起為麥靖宜、葉千荷、馮心玥及黃洛。（圖片由保良局陸慶濤小學提供）

女學生葉千荷表示，很榮幸能參與是次活動，超過1,500人一起挑戰場面十分震撼，眼界大開，當知道成功挑戰的一刻，現場氣氛歡欣，自覺大家的努力沒有白費，十分滿足。她又感謝主辦機構籌辦這次活動，及老師的悉心教導，而自己亦迷上「手勢舞」，期待下次再有機會參與。

女學生黃洛亦指，很榮幸能共同打破健力士世界紀錄，舞蹈音樂《半生雪》的歌詞是向中國發展致敬，活動結束後仍興奮不已。其餘兩名有份出席的女學生馮心玥及麥靖宜，亦感到前所未有的成就感，眼見不同機構一同出力，付出的時間和汗水都十分值得，並祝願國家成立75周年繼續繁榮昌盛，國泰民安。

九龍婦女聯會聯同油尖旺民政事務處舉行「愛我中華 千年傳承共舞動」活動，成功刷新「最多人線上及線下同時跳統一編舞舞蹈」的健力士世界紀錄。（梁鵬威攝）
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活動上月29日在西九龍文化區竹翠公園舉行，由九龍婦女聯會聯同油尖旺民政事務處舉辦，其他參加者來自7個大灣區婦聯、17間學校以及多個親子家庭，共同以線上及線下形式進行，藉以推廣愛國主義教育、展現中華文化魅力，傳承民族精神及增強國家觀念。

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