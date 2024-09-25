逾百師生組交流團到訪內地　身心靈之旅助融入國家發展

由港雋動力青年協會與YOU AND ME基金會聯合主辦的「百萬青年看祖國」交流團啟動禮，上周五（20日）在香港紫荊書院舉行。交流團為2024年青年節@HK夥伴活動之一，三間中學共115位師生將會參與，未來亦計劃籌辦一系列活動，包括足球比賽、專題講座等。



由港雋動力青年協會與YOU AND ME基金會聯合主辦的「百萬青年看祖國」交流團啟動禮，上周五（20日）在香港紫荊書院舉行。（港雋動力青年協會提供圖片）

加深對祖國認識 奠定發展基礎

港雋動力青年協會名譽會長及YOU AND ME基金會主席麥家榮致詞時表示，「百萬青年看祖國」交流團的目的，是透過實地參觀和深入交流，讓青年對祖國有更全面和立體的認識，同時也為他們的個人成長和未來發展奠定堅實的基礎。

麥家榮又指，交流團除了有助青年感受祖國的壯美與多樣，透與來自不同背景的青年分享故事與見解，亦是「一次心靈的旅程，一次思想的碰撞」。

足球賽及專題講座 辦國慶回歸系列活動

此外，港雋與YOU AND ME基金會未來亦會舉辦多項活動，包括國慶75周年暨香港回歸27周年系列活動、SEN星足球邀請賽，以及由不同領域專家主講的專題講座等。

活動主禮嘉賓包括民政及青年局副局長梁宏正，中聯辦青年工作部副部長萬寧，立法會議員郭玲麗，香港島校長聯會主席詹漢銘，YOU AND ME 基金會會長、港雋動力青年協會會長蘇麗珍等人士出席。其中梁宏正表示，民青局希望培育青年成為愛國愛港、具備世界視野的新一代，並推動青年融入國家發展大局。