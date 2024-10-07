明愛胡振中書院合併學生隨校遷東涌　免費校巴推遲上課時間助適應

教育局近年鼓勵辦學團體按需要將屬校合併，其中位於南區的明愛胡振中中學於本學年起與東涌直資高中學校明愛華德中書院合併，成為明愛胡振中書院並在東涌校舍開展了全新的學年。



校長歐海健接受「01教育」訪問時表示，超過95%學生隨校由南區薄扶林轉到東涌校舍，校方亦推出過渡措施，包括免費校巴接載服務、車費資助、推遲上課時間等，助同學適應交通問題。他透露是次合併學校獲教育過千萬元資助翻新校舍，教師團隊更自行網購設備、自行組裝為學校節省數百萬元，期望為學生締造更理想多元文化教育環境，加強創科及戲劇教育，雙線發展。



實地參觀東涌校舍 增家長學生信心

明愛胡振中書院校長歐海健表示，絕大部份教師和學生均由南區轉校到東涌上課，除了歸功學校與學生過往建立的深厚感情外，學校亦曾多次舉辦家長會及實地參觀導覽，讓他們進一步了解新環境。「我們亦花很多時間讓學生了解，東涌這個社區與南區一樣都是多元文化社區，有約七萬人口是外籍人士，而我們學生約9成都是來非華裔，對他們來說會容易適應這個社區。」

教育局斥資八位數字，翻新合併後明愛胡振中書院位於東涌校舍。（盧勁揚攝）

延遲上課時間 提供免費校巴 助學生適應新環境

他續稱，以往並非所有學生都來自南區，部份學生早已習慣跨區上課。為了幫助學生適應新校舍，校方亦推出一系措施，包括開學首半年提供免費校巴，分別在港島區及東涌港鐵站外接送回校；下半年則會改以交通津貼形式，資助中二至中五學生車費。

除此之外，歐校長稱學校將上課時間由早上8時15分推遲至8時40分，協助學生慢慢調節作息時間，而放學時間亦相應推遲，未來會視乎情況，逐年將上課時間回復正常。

明愛胡振中書院老師知道學生喜歡打排球，便自行網購排球場墊，在過去暑假期間，親手為學生「砌」了一個排球場。（盧勁揚攝）

教師網購自行組裝新設備 為學校節省數百萬元

東涌校舍比原有南區明愛胡振中書院校舍面積大約25%，歐校長稱是次合併獲教育局特意資助過千萬元，讓校方翻新東涌校舍。此外，老師亦自告奮勇「落手落腳」，自行上網格價全校職員辦公室枱櫈、設備等，然後網購回校自行組裝，讓校園整體環境及設施升級，亦為學校節省數百萬元。

老師全部都好有心，知道學生喜歡打排球，新校舍又有地方，就幫學生砌了個排球場出來，做咗唔會加人工，唔做亦唔會減人工，但成班老師就係肯為學生去創造更理想地方。 明愛胡振中書院校長歐海健

保持非華裔學生為主 創建多元文化校園

明愛胡振中書院其中一個特色，就是以非華裔學生為主，該校學生來自35個國家及地區，亦有不同宗教背景，教學語言亦以英語為主。合併遷校東涌後，歐校長表示學校多元文化教育核心價值不變，「任何學生都有同等機會及方向。」

本學年明愛胡振中書院開設三班中一，學校自行調撥資源開設四班，其中一班是本地學生。歐校長稱，東涌人口多但學校相對較少，而學校以取錄非華裔作定位，相信會繼續吸到區內非華裔學生報讀，「甚至有國際小學主動找我們，希望我們到校舉行家長會」，預料未來將維持收生比例。

整合兩校資源 創科與戲劇教育雙線發展

明愛胡振中書院校長歐海健表示，會充份利用校舍內的「黑盒劇場」，發展戲劇教育，希望提升學生語文及表達能力。（盧勁揚攝）

歐校長稱，合併後會將兩校資源整合，發揮兩校原有優勢。他舉例，胡振中中學原本在南區，與不少數碼港的科技公司有合作，未來亦會繼續保持聯繫，推動學校創科教育。另一方面，華德中書院重點發展戲劇教育，東涌校舍更設有專業級「黑盒劇場」，未來亦會善用場地，將戲劇教育融入課程，「例如在中、英文課讓學生寫劇本表達自己，又或是利用劇場訓練學生演講，提升學生自信心。」

兩校合併後，原有9名明愛華德中書院學生，新學年將繼續在明愛胡振中書院升讀中六。歐校長亦特意與他們見面傾談，「暫時開學一個月，我所得的反應是正面，有趣一點是他們之前是穿便服返學，但合併後我讓他們選擇繼續便服還是改穿胡振中書院校服，他們異口同聲希望可以穿校服，其實這都是一種身份認同。」