校園天地｜明愛胡振中中學「逆市上升」　中一報讀人數上升近兩倍

這一兩年教育界縮班和殺校聲音不絕於耳，去年全港官津中一淨減35班；明愛胡振中中學位處南區，學生人數逐年遞減，過去10年收生一直出現問題，更多次徘徊於殺校邊緣；去年，敝校進行一連串的改革，本年收到的中一自行分配學位表格不跌反升，較去年上升1.8倍，亦接近滿額的上限，亦很有機會在本年9月中一擴班。（內容由明愛胡振中中學提供）



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過去一年我們的學校改革：

1）耗資超過300萬，更新及加設學校設施，包括加設人造草足球場、室內3×3籃球場、Apple Swift Coding編程實驗室、Microsoft物聯網實驗室、電子虛擬實驗室、演講廳、心靈品茶室、攀石牆，以及改建圖書館、創意空間（視藝室）、音樂室、Cooking Studio。

2）建構校本課程（IFUTURE），培育學生成為廿一世紀世界公民，課程包括現實生活學習（REAL LIFE LEARNING）、編程與創業家課程、媒體及文化建立課程等。

3）與社區協作，讓學生可回饋社區。舉辦「造夢者計劃」，由敝校學生教導區內弱勢學生編程，開放課室，希望小學生將來可成為電子工程師；另舉辦「科技無限耆」計劃，由敝校學生教導區內老人家IT技術，包括如何使用社交媒體軟件、網上購物、資訊素養等，希望拉近老人家和年輕人的距離，建立共融社會。

4）與大學協作，爭取大學的資源協助學生學習。本校成為香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心Project Web 3.0全港六所先導學校之一；另成為香港理工大學FinTech in School 全港五所先導學校之一。

（內容由明愛胡振中中學提供）

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