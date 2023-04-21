南區明愛胡振中中學與東涌明愛華德中書院合併　明年9月遷入東涌

本港學生人口下降，位於南區薄扶林的明愛胡振中中學向家長發信，宣布獲教育局批准後，由2024/25學年起與同一辦學團體、目前只開中四以上級別課程的東涌明愛華德中書院合併成一所資助中學，胡振中中學將遷往明愛華德中學院校舍，目標在2024年9月1日完成合併。



明愛表示，明愛華德中書院下學年起會停止收取中四學生，現時學生可在校內繼續完成中學課程，合併初期新校會提供校車服務接送學生往返東涌及南區，胡振中中學生部份不願遷往東涌的學生，校方會盡力安排他們入讀南區的學校。



明愛教育服務部：東涌教育服務需求殷切

明愛教育服務部表示，由於近年香港教育環境出現結構性變化，且東涌地區對教育服務需求漸變殷切，故考慮到各區明愛中學學額供求、教師人手及資源運用等情況後，向教育局建議合併轄下的明愛胡振中中學及明愛華德中書院，並獲局方同意將胡振中中學遷往東涌明愛華德中書院校舍，目標於2024年9月1日完成。

明愛華德中書院明年9月停收中四 由直資轉為資助中學

明愛指，明愛華德中書院是直資高中學校，只開辦中四以上級別，向高中班提供職業導向課程，惟高中學校的社會功能已逐漸減退，加上東涌人口不斷上升，對教育服務需求與日俱增，逐促成兩校合併契機。兩校合併後，會成為一所資助中學。

明愛華德中書院下學年起下學年起會停止收取中四學生，現時學生可在校內繼續完成中學課程，合併初期新校會提供校車服務接送學生往返東涌及南區，胡振中中學生部份不願遷往東涌的學生，校方會盡力安排他們入讀南區的學校。

胡振中中學則稱，新東涌校舍教室、特別室和運動設施數量約為現時的1.25倍，可提供一個更加完善的學習環境予學生，而東涌是未來重點發展的新市鎮，有不少開發項目可擴闊課程。該校又說，新校舍鄰近香港國際機場，可為學生提供更多了解航空業的機會，並參與更多國際交流和學術研討活動等。