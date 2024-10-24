佛教沈香林紀念中學AI咒語繪畫師比賽　啟發學生創意思維寫作能力

人工智能（AI）是科技發展的大趨勢，在各領域應用日益廣泛，當中包括利用AI咒語(Prompts)生成圖像。由佛教沈香林紀念中學、香港浸會大學中國語言文學系、香港漁民青年會、AiTLE 資訊科技教育領袖協會及iPROA互聯網專業協會共同主辦；《香港01》旗下「01教育」為支持機構的「第二屆同創共學-AI咒語繪畫師比賽」即將舉行，為小五至小六學生提供了一個跨領域學習平台，鼓勵學生運用他們的中文書寫知識，結合AI咒語生成圖像技術，從而展示他們對AI科技發展的見解與創意，並鞏固其中文能力。



是次比賽希望讓學生體驗 AI咒語的創新應用，讓學生們親身體驗並培養未來必備的技能。本屆比賽的主題涵蓋了豐富多元的文化內容，包括中華文化、港式文化、漁民文化及屯門深度遊。

參賽者需利用AI生成與主題相關的畫作，撰寫生成AI畫作的咒語，並以不超過200字的中文描述整體作品概念。主辦方誠邀來自小五至小六來自屯元天區的學生，以及大灣區與其他地區有興趣的學生踴躍參加。

感受生成式AI技術在文化保育中的應用

比賽中的工作坊課程內容將會是裁剪自佛教沈香林紀念中學的校本課程——「同創共學AI生成圖像課程」，這門課程榮獲香港大學傑出電子教學獎金獎，並且是中文大學 x 教育局資優教育課程中的一個教授單元。主辦方希望小學生能夠親身體驗沈中這門優秀的校本課程，感受生成式AI技術在文化保育中的應用，並啟發學生對AI科技的興趣與創意思維。

比賽費用全免 設多個特別大獎

是次比賽費用全免，而且設有多個獎項，包括特等獎、一等獎、二等獎、三等獎、最佳咒語指令獎及社交媒體至Like大獎。每個主題亦設有特別大獎，如港鐵大獎及中電大獎。參加者只要完成工作坊並準時提交作品，便可獲得AI咒語繪畫師嘉許狀及AI漁業明信片。

此外，帶隊的老師及家長亦會獲得一本由本校出版的《AiTLE生成式AI教材系列》，分享生成式AI圖像生成與機器學習的應用範例。

有意參加比賽可透過連結報名，活動詳情請參閱比賽網頁。比賽將於11月7日截止報名，工作坊將於11月9日舉行，參賽者需於11月18日晚上11時59分前網上提交作品，而成果展及頒獎禮將於11月30日舉行。