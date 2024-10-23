城大創AI研究院　候任院長馬維英：將AI引進科學　盼人才融合互補

撰文：陳志壯
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人工智能（AI）可說是現今世代最炙熱的關鍵詞之一，甚至今年諾貝爾三大科學獎項中，兩大獎項均與AI相關。城市大學宣布創立香港人工智能與科學研究院，以推進科學研究和技術創新，候任院長馬維英認為，香港具備發展AI的潛力和應用機會，未來盼以AI重新定義科學，把AI和科學兩邊人才融合，建立運用AI從事研究的新模式，打破現時科研界限。他表示，未來研究院首要任務是招攬人才，長遠希望助香港開拓「新科學」這個科研藍海，成為本港未來的獨特優勢。

馬維英現為清華大學惠妍講席教授及智慧產業研究院（AIR）首席科學家，專注於人工智慧在科學領域的交叉融合，特別是人工智慧驅動的藥物發現，以及用於生物學和化學的生成式人工智慧，同時亦創辦人工智能初創公司，致力開發下一代抗體設計和蛋白質治療。

加入清華大學前，他曾擔任字節跳動（ByteDance）的副總裁和人工智慧實驗室主任，領導開發了多項AI驅動的內容創作和傳播技術，並成功應用於抖音、TikTok、今日頭條等產品。

城市大學創立香港人工智能與科學研究院，候任院長馬維英於成立儀式致辭。（城大提供）

將AI帶進科學　未來20年將有翻天覆地改變

對於未來發展，馬維英指AI將用來重新定義「新科學」，朝着「AI為科學（AI for Science）」、「AI作為科學（AI as Science）」的方向發展，包括在生物、化學、材料、環境工程、醫學、農業及能源上都能帶來改變。他以大自然科學為例，「如果製造一種AI能力，能理解大自然造物主的語言，例如怎樣造一個蛋白質」，有助研發出新藥物或抗體，而在材料科學方面，相信AI亦能幫助人類研製出成千上萬的新材料。

馬教授解釋將AI帶進科學，就是把一切都標記化，然後學習背後的大語言模型，達到更好的發揮，亦是大勢所趨。他舉例，最近諾貝爾獎物理獎和化學獎得主，其研究均與AI應用於科研有關，代表了AI與科學的關係和未來趁勢，預測未來將有更多科學家憑藉AI奪獎，笑言日後可能直接頒獎給AI。

他直言一旦科學家跟AI結合協同工作，未來20年會是一個翻天覆地的變化，「AI可以比科學家讀更多文章，然後24小時地研究、做實驗，進行分析，這個能力是人類沒有，但還是需要人來引導他做什麼事情」。

城市大學創立香港人工智能與科學研究院，候任院長馬維英認為，應用AI進行科研後，未來20年將有翻天覆地改變。（蕭輝浩攝）

跨學科交叉融合　材料、獸藥發展無限大

馬維英又認為，傳統學科需要更快引入AI能力，如生物、材料、醫藥等領域，而城大香港人工智能與科學研究院的目標，就是要打破AI與傳統科學的牆壁，讓兩邊人才互相融合，創造出新科學，特別是研究工具和研究方法都在改變，相信未來會更多使用AI，幫助他們處理大量數據並解壓縮。

馬教授舉例指，城大的材料科學及工程學系是全球頂尖，「我將AI能力引進來，它（材料科學系）要把最強的材料引進來」，以促進跨學科合作，交叉融合。

另一方面，馬維英亦希望與獸醫學院合作，用AI進行新藥研發。他指現時用在動物身上的藥物大部分都是人類藥物，「整個產業從來沒有為動物做藥，但如果能夠為一個動物專門去設計能治好牠的藥，就能更快地推進製藥」。他認為，解決動物需求的同時也幫助人類藥物繼續發展，未來的藥物朝向個體化精準醫療發展，為研發新藥的產業帶來重大改變。馬亦指，香港本來在醫藥領域的確落後不少，但反能成為優勢，因沒有太多既有的限制和包袱，只需要找到合適的合作伙伴，一起去做全新的探索，「我更覺得這是一個機會」。

盼組勝利團隊　把全球人才引進香港

談到首要工作，馬教授表示要招攬人才，「把人才想盡辦法吸引過來」，尤其是從內地或世界各地引進香港。他又指，創立新研究學院得到多方支持，包括特區政府、校方及不少企業領袖，大家已有共同願景，為新科學創造一個好的環境和條件，「讓他們（人才）感覺這裏有成功的機會，想加入這個勝利的團隊」。

城市大學創立香港人工智能與科學研究院，候任院長馬維英表示，未來首要工作是招聘人才。（蕭輝浩攝）
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