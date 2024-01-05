中小學生計劃自殺比率增　津中議會倡延長三層應急機制

衞生署早前公布學童周年健康檢查服務結果，其中學生的自我評估問卷反映，過去12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率，分別為2.8%及1.3%，較往時增多，而中學生計劃自殺的比率亦較高，達3.7%。



津貼中學議會主席李伊瑩今日（5日）接受港台節目訪問表示，期望各界可以全方位協助有自殺念頭的學生，建議政府可考慮延長「三層應急機制」。



過去12個月內有計劃自殺或曾試圖自殺的學生整體比率，分別為2.8%及1.3%。（資料圖片）

學校望適時輔導學生：令學生「唔洗諗到呢步」

李伊瑩表示，學生想自殺的因素及成因較複雜，可能包括環境因素如疫情、人際關係、家庭及學習等，希望各界可以盡量幫助到學生，令學生「唔洗諗到呢步」。

而對於已有自殺念頭的學生，她期望可以適時適切地輔導相關學生，以「支援網絡」尋找合適的專業人士，針對不同個案跟進，家長亦可透過該網絡一同協作。

被問及如何識別學生是否有自殺念頭，她認為，要多溝通及觀察，建議可設「快速通報機制」，透過不同途徑如當老師、朋輩發現到有身邊同學有類似情況，就可告知學校，讓學校可及早知道學生有緊急情況並即時處理。

津貼中學議會主席兼中學校長李伊瑩接受港台節目訪問表示，期望可以全方位協助有自殺念頭的學生，亦認為政府可考慮延長「三層應急機制」。（林靄怡攝）

李伊瑩：應延長三層應急機制

政府早前鑑於近期學童自殺問題，上月推出為期兩個月的「三層應急機制」。李伊瑩認為，政府可以考慮延長機制，再觀察更多情況。她表示，機制意向正面，猶如「平安藥」，學校可以此為較高風險學生提供即時協助。