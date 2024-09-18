學童輕生｜輔導教師協會倡轉介至第三層機制前　先由醫護評估需要

開學半個月已錄三宗學童輕生事件，行政長官李家超昨（17日）指教育局的「三層應急機制」有改善空間。



香港輔導教師協會主席何玉芬表示，第二層機制可梳理一下，建議在轉介至第三層、即須緊急協助級別之前，可由地區醫療單位的專業醫護評估學生需要。



本港開學半個月已錄三宗學童輕生事件。（資料圖片/黃寶瑩攝）

現時教育局實施學校為本三層機制，包括第一層讓校內跨專業團體優先照顧及輔導有較高自殺風險的學生，提供適時協助及尋求專業的輔導或治療服務；當學校人手不足時，教育局會協助將個案轉介至第二層即由社署統籌的校外支援網絡隊伍跟進。

至於第三層屬最後防線，即到緊急協助級別，會為有嚴重精神健康需要的學生提供精神科醫生治療等醫療服務。

9月17日，行政長官李家超在行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

第二次層機制使用量較第三層少 何玉芬不認同學校濫用轉介

李家超昨日表示，三層機制有存在必要，但有優化改善空間，特別現時第二層機制數字比第三層少，指相信是校方關心學生，因此一下子跳到最高級別。

何玉芬今早（18日）在電台節目回應，數字雖反映第二層機制數字較第三層少，但不認同是因為學校太過緊張，或濫用轉介，認為教育工作者對每名學生均十分重視，學校轉介是從學生人身安全及健康著想。

香港輔導教師協會主席何玉芬表示，第二層機制可梳理一下，建議在轉介至第三層、即須緊急協助級別之前，可由地區醫療單位的專業醫護評估學生需要。（資料圖片）

三層機制有必要保留 讓學生獲緊急協助

不過，她指認同第二層機制下的支援有疏理空間，建議在轉介個案至第三層之前，可以由地區醫療單位的專業醫護，判辨學生需要，但不建議透過熱線方式由學校與醫護溝通。

她續稱，第一及第二層機制是靠學校辨識可能需要跟進的學生，學校較了解學童需要，認為當局優化現有機制時，應多與學界溝通，同時為教師提供更多培訓。

何續稱，現時的第三層機制有必要保留，讓有需要的學生可以得到緊急協助，但細節可以變化、增加彈性，對家長的教育亦很重要，讓他們多了解和接納相關系統。